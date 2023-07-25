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Дороги, инженерные сети и соцобъекты на 10 млрд тенге будут построены в Актюбинской области

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
25 Июля 2023, 10:01
Дороги, инженерные сети и соцобъекты на 10 млрд тенге будут построены в Актюбинской области Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в 63 селах с населением более 120 тыс. человек реализовано 148 проектов на сумму 19 млрд тенге, создано около 3 000 новых рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В текущем году планируется реализация 62 проектов на сумму 10 млрд тенге в 34 сельских населенных пунктах. В частности, предусмотрены строительство и ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 64 км, 53 км инженерных сетей и 28 социальных объектов. Это позволит улучшить качество жизни более 105 тысяч жителей населенных пунктов, создать 450 рабочих мест.

Также ведутся работы по восстановлению аварийных плотин. В текущем году запланирован капитальный ремонт 8 плотин.

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Актюбинская область   Строительство   Транспорт   Дороги   Ауыл – Ел бесігі   Трудоустройство  
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