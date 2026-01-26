Дороги, инженерные сети и благоустройство: с какими вопросами жители столичного района обращались в акимат

Как следует из информации акимата, наибольшее количество обращений касалось строительства и реконструкции автомобильных дорог, организации безопасных выездов из жилых и дачных массивов, а также уличного освещения. По ряду участков проектные решения находятся в разработке, часть мероприятий планируется реализовать поэтапно при выделении финансирования в 2026–2029 годах.

Значительный блок вопросов был связан с инженерной инфраструктурой. Жители обращались по темам газификации, строительства и корректировки проектов инженерных сетей, а также ливневой канализации. В акимате сообщили, что по отдельным объектам проектно-сметная документация находится на стадии корректировки, завершение работ запланировано на 2026 год. Газификация отдельных жилых массивов ожидается до конца текущего года.

Также горожане поднимали вопросы благоустройства, в том числе сохранения и компенсационной посадки зеленых насаждений при застройке, озеленения микрорайонов и санитарного состояния общественных пространств. В акимате отметили, что компенсационная посадка зеленых насаждений предусмотрена, а дополнительные участки для озеленения будут определяться совместно с жителями и общественными активистами.

Ряд обращений касался строительства и сроков ввода торгово-развлекательных объектов, социальных учреждений и многоквартирных жилых домов. По информации местных исполнительных органов, по некоторым проектам инвесторы восстанавливают исходную документацию, по другим — реализация запланирована после завершения процедур согласования и финансирования.

Кроме того, жители поднимали вопросы, связанные с работой медицинских учреждений, состоянием жилого фонда, деятельностью объектов малого бизнеса и соблюдением санитарных требований. По части обращений даны разъяснения, отдельные вопросы взяты на контроль профильных управлений.

В акимате сообщили, что все поступившие обращения рассмотрены, по ним даны официальные ответы, а реализация решений будет осуществляться в установленные сроки с учетом бюджетных возможностей.

