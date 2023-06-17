Дороги частично перекроют в районе ЖК Sat city в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице по согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения проводятся работы в рамках проекта по устройству инженерных сетей и строительству внутриквартальных дорог в районе ЖК «Sat city», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В связи с этим, с 16 июня текущего года будет проводиться поэтапное частичное перекрытие дорог в квадрате улиц Анет баба, Сыганак, Айтеке би и К.Мухамедханова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.