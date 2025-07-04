Дороги, арыки, автобусы: как меняется Ауэзовский район Алматы

Эти усилия направлены на создание комфортных условий для жизни, улучшение транспортной доступности и обеспечение порядка на улицах. Об этом рассказал на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев.

В текущем году проведен текущий ремонт 20 тыс. кв. м дорог, обустроено 10 тыс. кв. м технических тротуаров, построено 5 км. арычных сетей.

Фото: акимат Алматы

Большое внимание уделяется и улучшению качества общественного транспорта. В 2024 году парк автобусов был значительно расширен — количество подвижного состава увеличено с 1 325 до 1 563 единиц. Это позволило организовать 8 новых маршрутов, обновить и усилить 13 действующих, повысив регулярность и доступность перевозок в разных частях района.

Фото: акимат Алматы

Одновременно реализуются меры по обеспечению правопорядка и безопасности. В 2024 году в районе установлены 153 аппаратно-программных комплекса «Сергек», а также 1 027 камер системы видеомониторинга, что существенно усилило контроль за дорожной обстановкой, позволило снизить количество правонарушений и повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации.

Таким образом, Ауэзовский район уверенно движется к комплексному обновлению городской среды. Масштабное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, систем безопасности и общественного транспорта формирует качественно новый уровень городской жизни.