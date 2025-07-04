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    18:44, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Дороги, арыки, автобусы: как меняется Ауэзовский район Алматы

    В Ауэзовском районе Алматы продолжается системная работа по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры и повышению уровня безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Дороги, арыки, автобусы: как меняется Ауэзовский район Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Эти усилия направлены на создание комфортных условий для жизни, улучшение транспортной доступности и обеспечение порядка на улицах. Об этом рассказал на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев.

    В текущем году проведен текущий ремонт 20 тыс. кв. м дорог, обустроено 10 тыс. кв. м технических тротуаров, построено 5 км. арычных сетей.

    Дороги, арыки, автобусы: как меняется Ауэзовский район Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Большое внимание уделяется и улучшению качества общественного транспорта. В 2024 году парк автобусов был значительно расширен — количество подвижного состава увеличено с 1 325 до 1 563 единиц. Это позволило организовать 8 новых маршрутов, обновить и усилить 13 действующих, повысив регулярность и доступность перевозок в разных частях района.

    Дороги, арыки, автобусы: как меняется Ауэзовский район Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Одновременно реализуются меры по обеспечению правопорядка и безопасности. В 2024 году в районе установлены 153 аппаратно-программных комплекса «Сергек», а также 1 027 камер системы видеомониторинга, что существенно усилило контроль за дорожной обстановкой, позволило снизить количество правонарушений и повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Таким образом, Ауэзовский район уверенно движется к комплексному обновлению городской среды. Масштабное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, систем безопасности и общественного транспорта формирует качественно новый уровень городской жизни.

    Теги:
    Акимат Алматы Благоустройство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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