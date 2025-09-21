Дорогами Победы: скорбь, мужество и Хатынь

Непокоренный человек

Проект «Дорогами Победы», организованный информационным российским агентством ТАСС, был непростым, если говорить об эмоциях. Как кадры в кинохронике сменялись города и локации, примеры мужества и стойкости бойцов перемежались с трагическими историями уничтоженных городов и деревень. Дороги Победы стали еще и дорогами печали, потому что скорбная тишина Хатыни отдается болью в сердцах. Потому что подвиг Бреста и редкие выжившие свидетели, рассказывающие об ужасах войны, не та тема от которой можно отмахнуться.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Москва, Брест, Минск — те города, в которых уже побывали участники медиатура. В их числе представители Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении — основной костяк 16 человек.

Участники возложили цветы в зале «Памяти и скорби» в музее Победы в Москве, к вечному огню мемориального комплексе Брестская крепость и к скульптуре «Непокоренный человек» мемориала «Хатынь». У каждого — форменные куртки белого цвета, на резком контрасте гвоздики в руках, как кровь на бинтах раненого солдата.

Скульптура «Скорбь» в музее Победы олицетворяет всех матерей, жен, сестер и дочерей, оплакивающих погибших в годы войны.

В Бресте возлагали цветы у монумента «Мужество». Чистое и прозрачное небо вдруг обложило серой пеленой. Пошел дождь. И как странно было видеть, когда солнце вдруг пробилось сквозь тучи, как только завершилась минута молчания.

Но тяжелее всего далась церемония на мемориале «Хатынь». Красные бегонии как кровавый ручей, ведущий к месту сожженной деревни, останавливается у единственной скульптуры «Непокоренный человек». Скульптура не собирательный образ — это единственный выживший взрослый житель Хатыни Иосиф Каминский, который держит на руках своего умирающего сына. В этой трагедии он потерял всю свою семью из шести человек. Всего же погибло 149 жителей деревни, в числе которых 75 детей. Лишь нескольким ребятишкам удалось скрыться. Людей согнали в сарай и подожгли, а когда сгораемые заживо выломали дверь, хладнокровно расстреливали их из пулеметов.

«Не дай бог никому, кто на земле живет, чтоб не видели и не слышали горя такого», — эти слова Иосифа Каминского, как колокол в звенящей тишине Хатыни, напоминают, что в суете повседневных забот мы порой забываем о ценностях мира, о том, что такое для нас семья и родная земля.

Панорамный взгляд

Сохранение истории для будущих поколений — важная задача. Музей Победы на Поклонной горе в этом смысле хороший пример организации музейного пространства. Участникам медиатура была представлена новая экспозиция «Путь к Победе». Она состоит из шести оживших диорам, посвященных основным сражениям Великой Отечественной войны: «Битва за Москву», «Сталинградская битва», «Оборона блокадного Ленинграда», «Курская битва», «Форсирование Днепра и штурм Берлина».

Генеральный директор музея Победы Александр Школьник рассказал об этом и некоторых других проектах, подчеркнув, что ежегодного музей посещают 1,5 миллиона человек и проводится порядка тысячи мероприятий.

В числе реализованных проектов — «Правильное кино», «Школьный музей Победы», в котором участвуют две с половиной тысячи школ, Международный проект «Территория Победы», объединяющий региональные музеи, а также «Лица Победы» — это документальная галерея о фронтовиках и тружениках тыла всех стран СНГ.

— Собираем семейные легенды. Люди нам присылают эссе и фотографиии. Мы, по сути, превратились благодаря проекту «Лица Победы» в народный музей, собрав более миллиона историй, — подчеркнул Александр Школьник.

Он обратился к участникам медиатура с просьбой проинформировать население стран СНГ о том, что сегодня есть возможность сохранить на века память о своих героических предках. Причем речь идет не только о фронтовиках, но и тружениках тыла. Население СССР в 1941 году составляло около 200 млн человек, а историй, как уже говорилось — более миллиона, поэтому есть еще потенциал для развития инициативы.

Александр Школьник призвал к тесному сотрудничеству музеи СНГ и привел в пример Алексея Талая из Беларуси, который стал инициатором создания скульптур «Живая память благодарных поколений». Первая из них была воздвигнута в Минске в виде простреленного фронтового письма. Для его создания использовались более 100 тысяч советских монет. Вторая скульптура — в Бресте. Затем стеклянные колбы для сбора копеек появились в России.

— Мы здесь на Поклонной горе поставим памятник. Установили колбы, в которые люди сбрасывали монеты. Собрали несколько тонн, — отметил Александр Школьник.

Погружение в эпоху

Что касается экспозиции, представленной участникам медиатура, ее открытие было приурочено к 80-летию Победы. Она создавалась в коллаборации с сотней музеев России и Беларуси. Общая площадь составила 4,5 тысячи квадратных метров.

Это полноценное погружение в эпоху, сплав опыта и технологий, где уникальные исторические артефакты, сочетаются с элементами иммерсивного театра и мультимедиа.

Диорамы, посвященные важнейшим сражениям — это мини-кинотеатры. На входе перед каждым встречают музейные смотрители, переодетые в красноармейцев, и отыгрывающие роли не хуже профессиональных актеров. Вместо стульев — снарядные ящики. Короткий ролик, посвященный той или иной битве, заканчивается тем, что экран уходит в сторону, а перед зрителями разворачивается живописная панорама с предметным передним планом, который включает настоящие орудия, оборудованные позиции, фигуры бойцов и мирных жителей. Это первая победа под Москвой, набережная блокадного Ленинграда, берег Днепра и другие локации.

— Погружение стопроцентное, — отмечали коллеги.

В коридорах между диорамами — военные реликвии и артефакты. Их около двухсот. Привлекают внимание история летчика Василия Тихонова, одого из тех, кто бомбил Берлин в августе и в сентябре 1941 года. Первый вылет состоялся 8 августа в 1941 с острова Эзель в Балтийском море. В музее представлены полетная карта, шлемофон и портсигар летчика.

Среди артефактов — фрагмент обшивки самолета Николая Гастелло, направившего горящую машину в скопление вражеской техники. После этого подвига еще 500 летчиков совершили наземный таран.

В экспозиции есть шинель Михаила Ефремова, командующего 33-й армией. В январе 1942 года он попал в окружение под Вязьмой. Для его эвакуации несколько раз направляли самолет, но он неизменно уступал место раненым солдатам, а сам оставался с армией. Он говорил: «Если моей армии суждено погибнуть, то я умру вместе с ней». Так и произошло.

Рассказывается о том, как действовали партизаны. Костяк одного из отрядов под названием «Батя» состоял из ученых. Здесь на «коленке» собирали мины, с помощью которых пускали под откос поезда. Итог — 16 уничтоженных эшелонов и порядка 300 вражеских танков, а также около 8 тысяч погибших вражеских солдат и офицеров.

Есть разделы посвященные отважным кинооператорам и фотокорреспондентам Давиду Ибрагимову, Галине Санько, Евгению Халдею.

В музее много интересного и охватить все попросту невозможно. Но нельзя не отметить, что среди героев штурмовавших Берлин отмечен подвиг Рахимжана Кошкарбаева, который вместе с Григорием Булатовым водрузил боевое знамя на здании Рейхстага. Он в экспозиции представлен особо.

Еще один интересный нюанс — на память всем посетителям раздается точная копия газеты «Известия» от 9 мая 1945 года, в которой рассказывается о победоносном завершении войны.

Брестская крепость

Еще одна точка на карте маршрута медиатура — Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Это сакральное место, символ чести и доблести, стойкости и беспримерного мужества.

Если в ходе первой мировой войны, крепость была оставлена практически без боя из тактических соображений, то в начале Второй мировой — стала серьезным препятствием для гитлеровцев. На взятие крепости в планах вермахта отводилось 8 часов, но держалась она около месяца.

Первый период обороны — с 22 по 30 июня, когда ожесточенные, кровопролитные бои шли на всех укреплениях крепости.

Второй период — с 1 по 20 июля — сопротивление продолжали воины-одиночки. 20 июля 1941 года в Брестской крепости сделана надпись: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина…»

На крепость сбрасывали многотонные бомбы, стены долбили крупнокалиберной осадной артиллерией, когда бойцы ушли в подвалы, фашисты выжигали их напалмом. Температура достигала тысячи градусов, в результате чего плавился кирпич.

В музее обороны Брестской крепости создана арка из оплавленного огнеметами кирпича, сохранены предметы, письма, в том числе военная форма Героя Советского Союза Петра Гаврилова, последнего защитника Брестской крепости, который бился до 23 июля 1941 года.

Крепость защищали бойцы более 30 национальностей. Перед главным монументом «Мужество» рядом с вечным огнем расположены три яруса гранитных плит, под которыми похоронено 1048 погибших защитников, а также члены их семей. Многие остались неизвестными, на плитах лишь 277 имен.

Среди погибших — женщины и дети, застигнутые войной в гарнизоне. Многие из членов семей командного состава попали в плен.

В рамках медиатура сын защитника Брестской крепости, председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма, Владимир Семочкин поделился воспоминаниями о первых днях войны.

— Отец политрук Семочкин Илья Егорович, как только начались взрывы, сразу сказал жене: «Это война, я ушел на работу», — вспоминает он и признается, что отца помнит плохо, только его сильные руки.

Но зато сохранились другие воспоминания. По его словам, когда в крепости сложилось отчаянное положение, было принято решение, чтобы женщины и дети сдались врагу. Их содержали сначала в концлагере, затем в Брестской тюрьме.

По словам Владимира Семочкина, он хорошо помнит, как однажды их повели на расстрел.

— Я помню овраг, это было между деревней Матыкалы и Амелино Брестского района. Помню выстрелы, женщину, которая упала и не двигалась. Я не мог понять, почему она не встает. Мать меня прижимала к себе, говорила: «Не смотри», — рассказывает он.

Затем их погрузили в вагоны и куда-то повезли. В пути следования вся семья заболела краснухой. Гитлеровцы, чтобы не допустить эпидемии, выбросили их из вагона на одном из польских полустанков.

О судьбе отца Владимир Семочкин узнал от одного из чудом выживших бойцов — когда на восьмой день обороны их накрыла вражеская авиация погибли практически все из их подразделения.

Брестская крепость стала символом несгибаемой воли советского солдата. О ней снято много фильмов, но живое прикосновение к истории дает совершенно другие эмоции.

Хатынь

Хатынь, при кажущейся простоте, наверное, самый образный мемориал, где нет места случайностям. Даже неровно выложенная брусчатка имеет свой смысл, поскольку идти приходится, склонив голову.

В центре мемориального комплекса скульптура «Непокоренный человек». Рядом место захоронения жителей деревни. У них разные годы рождения, но одна дата смерти. На братской могиле — мраморный венок памяти.

Мемориальный комплекс включает несколько частей. На месте каждого сгоревшего дома обелиск с именами жителей. Обелиски символизируют печные трубы — все, что осталось от деревни. Их вершины увенчаны колоколами, чей печальный звон периодически оглашает окрестности, напоминая о трагедии.

Хатынь стала символом всех сожженных деревень Беларуси. Их насчитывается более 600. И что страшно, 290 из них повторили судьбу Хатыни и не были восстановлены. Им посвящена другая часть мемориала — кладбище деревень.

Рядом расположены вечный огнь и стена памяти. В нишах стены названия 66 самых крупных гетто и концлагерей, а также информация о погибших. Всего на территории Беларуси насчитывалось 578 мест принудительного содержания, в которых было уничтожено около полутора миллионов человек.

Где-то содержали детей, чтобы откачивать у них кровь для раненых гитлеровских солдат, где-то строили кремационные печи, чтобы сжигать людей, а перед наступлением красной армии, создавали заслоны из мирных жителей, которых помещали в огороженное колючей проволокой пространство, подкидывая туда больных тифом. Как сказала экскурсовод, заведующая научным отделом мемориального комплекса «Хатынь» Марина Вашкевич, это было своеобразным бактериологическим оружием.

Есть ниши, посвященные детям. В их числе жертвы Домачевской трагедии, когда фашисты расстреляли 53 воспитанников детского дома и их 20-летнюю воспитательницу Полину Грохольскую. В этих нишах всегда цветы и детские игрушки.

Тема войны и детства звучит и в стенах музея, который был недавно открыт при мемориальном комплексе.

Одна из первых локаций посвящена Аллочке Марук, которая в первых днях военного хаоса, потеряла родителей, попала в оккупацию и наряду с другими детьми использовалась в качестве донора для фашистских госпиталей. Лишь после войны ее отыскала мама.

Девочка рассказала нам свою историю выйдя из зеркала. И таких интерактивных решений в музее немало. Это и жернова истории, которые пытались, но не смогли перемолоть народ Беларуси, тлеющая стена сарая, в котором были сожжены жители Хатыни, представляющая собой карту страны, где каждая красная точка — уничтоженное селение. 187 карательных операций провели гитлеровцы, создавая мертвые зоны вокруг мест партизанской активности.

— И сегодня прокуратура продолжает пересчет количества погибших на территории Беларуси. Выявляются все новые и новые названия деревень, которые были сожжены. Сегодня мы знаем, что на территории Беларуси полностью или частично было уничтожено не менее 12 868 населенных пунктов, — сообщила Марина Вашкевич.

В целом же, за три года оккупации погибло не менее 3 миллионов человек.

Мемориальный комплекс «Хатынь» не просто исторический памятник, но и центр международного диалога, объединяющий поколения.

— Каждый год к нам приезжает поезд памяти. В этом году приехало около 300 детей из 15 республик бывшего Советского Союза. Мы должны рассказывать детям о героическом прошлом наших братских народов, — отметила Марина Вашкевич.

Стоит отметить, что в числе казахстанцев, заслуживших звание героя Советского Союза, 84 получили это звание за освобождение Беларуси.

Немало казахстанцев полегло и в боях под блокадным Ленинградом, но это уже следующий этап в маршруте медиатура.