Дорога в школу через ж/д пути: Президент поручил решить проблему детей поселка Саксаульск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему детей поселкового округа Саксаульск Аральского района Кызылординской области, вынужденных преодолевать железнодорожные пути по дороге в школу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на cтраницу в Twitter Главы государства.

В статье «Темір жолды жағалап топ бала жүр» в газете «Egemen Qazaqstan» говорится о 360 детях поселкового округа Саксаульск, которые вынуждены ежедневно переходить 13 железнодорожных путей, для того чтобы попасть в школу.

«Это очень актуальная проблема. Для ее решения Правительство должно принять конкретные меры», - поручил Президент.

Поселок Саксаульск в Аральском районе Кызылординской области – одна из узловых станций вдоль железной дороги. Со времени запуска железной дороги Бейнеу – Жезказган число жителей здесь заметно возросло.

Поскольку все 3 школы в поселке расположены в его основной части, 360 учащихся, живущих в новом районе, вынуждены каждый день, рискуя жизнью, пересекать 13 железнодорожных путей по дороге в школу. К тому же выросло число учеников в каждой из трех имеющихся школ, рассказывается в статье.