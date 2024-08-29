«Дорога в школу»: АО «АК Алтыналмас» подарила рюкзаки 331 школьнику

В рамках оказания социально-экономической поддержки регионов присутствия АО «АК Алтыналмас» традиционно участвует в республиканской акции «Дорога в школу» и подарила укомплектованные рюкзаки детям, передает агентство Kazinform.

Фото: АО «АК Алтыналмас»

Компания «Алтыналмас» поздравила 331 ребенка из поселков Аксу, Жолымбет, Бестобе, Акбакай, Ортадересин, которые находятся в Карагандинской, Жамбылской и Акмолинской областях.

Акция «Дорога в школу» подразумевает подарки для школьников из категории социально уязвимых слоев населения, то есть нуждающихся, а также многодетных семей. Дети получили рюкзаки с полностью укомплектованным школьным наполнением из 28-ми наименований: наборы для рисования и черчения, краски и карандаши, тетради, обложки и другие необходимые предметы для учебы и творчества.

- Мы живем в маленьком поселке, жизнь здесь непростая: порой люди выбирают – купить ранцы и новые принадлежности либо теплую куртку на осень. Поэтому, когда нас обрадовали, что ранцы нам подарит компания «Алтыналмас», дети прыгали от счастья! Для них это значит, что они не будут делить пенал и наборы для учебы между собой, а пойдут 1 сентября со всем новеньким в школу. А на сэкономленные деньги мы с супругом купим детям новую одежду, это большая и посильная помощь для наших аульчан, рахмет! - рассказала Анар Жумабекова, мама школьников Ердаулета, Ернара и девочки Назерке.

Фото: АО «АК Алтыналмас»

По словам акима Ортадересинского сельского округа Сейткали Кркруов, в школе поселка Ортадересин учится 42 ребенка, это общее количество детей с 1 по 11 классы. Все здесь знают друг друга в лицо, в курсе семейного положения, радостей и сложностей каждой семьи.

- Поэтому и к зиме, и к школьному сезону мы тоже готовимся дружно. И нам отрадно, что компания «Алтыналмас» в этом году выразила желание и подарила нашим детям укомплектованные школьные рюкзаки. Такой радости я не видел даже когда объявили начало каникул. Теперь дело за самими учащимися – получать знания и выполнять задания учителей, а школьные принадлежности уже вручены, дети к учебному сезону полностью готовы, - говорит аким.

Акция «Дорога в школу» тем актуальна для регионов и небольших поселков, что обеспечивает скромно живущих и воспитывающих по несколько детей семей. Такой является семья Гулжайнат Карипбековой, у которой с супругом пять дочерей: Жансая, Жанель, Анель, Жанетта и Улпан.

Фото: АО «АК Алтыналмас»