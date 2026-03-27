Дорога обрушилась из-за талых вод в Акмолинской области

Жители села Игилик Зерендинского района Акмолинской области пожаловались на обрушение дорожного полотна, из-за чего, по их словам, они остались без транспортного сообщения.

Как сообщили в акимате Зерендинского района, в результате интенсивного притока талых вод произошло размытие водопропускного сооружения на автомобильной дороге Игилик — Жамантуз.

— Имеется альтернативный маршрут через село им. Канай би. На месте размыва выставлены блок посты. После снижения уровня воды будут проведены восстановительные работы. Угрозы подтопления населенного пункта нет. Ситуация находится на постоянном контроле местных исполнительных органов, — пояснили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось об обрушении аварийного моста в городе Кокшетау.