Аварийный мост возле детского сада обрушился в Кокшетау
Обрушившийся мост, проходивший через реку Кылшакты возле детского сада «Акку» в городе Кокшетау, вот уже несколько лет был признан аварийным, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как пояснили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау, 26 марта из-за изношенности произошло обрушение пешеходного моста, возведенного через реку Кылшакты в районе детского сада «Акку».
— Данный мост был признан аварийным техническим заключением ТОО «Expert Групп» в 2022 году, — добавили в ведомстве.
Последнее время мост находился в весьма плачевном состоянии, и в прошлом году он даже был огорожен.
Как уточнил заместитель акима Кокшетау Акжол Кылышбаев, на месте рабочие уже демонтировали старые, не используемые трубы отопления, теперь проводится работа по отключению сетей электричества и ограждению места сигнальной лентой. После этого в ближайшие дни мост будет демонтирован. Как заверил замакима, для удобства горожан будет рассмотрен вопрос по строительству нового моста на месте рухнувшего.
