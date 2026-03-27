РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:55, 26 Март 2026 | GMT +5

    Аварийный мост возле детского сада обрушился в Кокшетау

    Обрушившийся мост, проходивший через реку Кылшакты возле детского сада «Акку» в городе Кокшетау, вот уже несколько лет был признан аварийным, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Как пояснили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау, 26 марта из-за изношенности произошло обрушение пешеходного моста, возведенного через реку Кылшакты в районе детского сада «Акку». 

    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    — Данный мост был признан аварийным техническим заключением ТОО «Expert Групп» в 2022 году, — добавили в ведомстве. 

    Последнее время мост находился в весьма плачевном состоянии, и в прошлом году он даже был огорожен. 

    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Как уточнил заместитель акима Кокшетау Акжол Кылышбаев, на месте рабочие уже демонтировали старые, не используемые трубы отопления, теперь проводится работа по отключению сетей электричества и ограждению места сигнальной лентой. После этого в ближайшие дни мост будет демонтирован. Как заверил замакима, для удобства горожан будет рассмотрен вопрос по строительству нового моста на месте рухнувшего. 

    Ранее сообщалось, что обрушившийся Шнайдеровский мост в Усть-Каменогорске разбирают перед строительством нового.

    Теги:
    Мост Происшествия Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают