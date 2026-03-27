Аварийный мост возле детского сада обрушился в Кокшетау

Как пояснили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау, 26 марта из-за изношенности произошло обрушение пешеходного моста, возведенного через реку Кылшакты в районе детского сада «Акку».

— Данный мост был признан аварийным техническим заключением ТОО «Expert Групп» в 2022 году, — добавили в ведомстве.

Последнее время мост находился в весьма плачевном состоянии, и в прошлом году он даже был огорожен.

Как уточнил заместитель акима Кокшетау Акжол Кылышбаев, на месте рабочие уже демонтировали старые, не используемые трубы отопления, теперь проводится работа по отключению сетей электричества и ограждению места сигнальной лентой. После этого в ближайшие дни мост будет демонтирован. Как заверил замакима, для удобства горожан будет рассмотрен вопрос по строительству нового моста на месте рухнувшего.

Ранее сообщалось, что обрушившийся Шнайдеровский мост в Усть-Каменогорске разбирают перед строительством нового.



