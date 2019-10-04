Дорога на БАО зимой будет закрыта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дорога на Большое Алматинское озеро зимой будет закрыта. Об этом сообщили в РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно информации Алматинского областного филиала АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» для обеспечения безопасности дорожного движения для реализации строительно-монтажных работ и реконструкции дороги к Большому Алматинскому озеру по автомобильной дороге «Алматы-Космостанция» с учетом имеющихся обвалов, подмыва из-за погодных условий в зимний период проезд будет закрыт, будут установлены дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено», - сообщили в РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк».

В нацпарке добавили, что для проезда сотрудников природоохранного учреждения, пограничных служб, а также собственников земельных участков будут установлены следующие дополнительные дорожные знаки: «Прочие опасности» - 1.30; «Ограничение максимальной скорости» - 3.24; «Сужение дороги» - 1.18.2; «Объезд препятствие слева» - 4.2.2; «Обгон запрещен» - 3.20. Данный участок автомобильной дороги обслуживает подрядная организация АОФ ТОО «Казахавтодор».



