Канатная дорога «Медеу — Шымбулак» временно не работает: как подняться на курорт
Канатную дорогу от «Медеу» до «Шымбулака» временно закрыли, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Гондольная канатная дорога «Медеу — Шымбулак» временно не работает по техническим причинам. Специалисты проводят необходимые работы. Предварительно движение будет восстановлено в течение нескольких часов, — сообщили в сообщили в администрации курорта.
Добраться от станции «Медеу» до базовой станции «Шымбулак» можно на экотакси.
Остальные канатные дороги, расположенные выше базовой станции «Шымбулак», работают в штатном режиме.
Билеты на действующие канатные дороги можно приобрести в кассах на базовой станции «Шымбулак»
Посетителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
О возобновлении работы гондольной дороги администрация сообщит дополнительно.
Ранее сообщалось, что объекты на пути к Шымбулаку обеспечат газом и канализацией в Алматы.