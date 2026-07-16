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    Канатная дорога «Медеу — Шымбулак» временно не работает: как подняться на курорт

    Канатную дорогу от «Медеу» до «Шымбулака» временно закрыли, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: акимат Алматы

    — Гондольная канатная дорога «Медеу — Шымбулак» временно не работает по техническим причинам. Специалисты проводят необходимые работы. Предварительно движение будет восстановлено в течение нескольких часов, — сообщили в сообщили в администрации курорта.

    Добраться от станции «Медеу» до базовой станции «Шымбулак» можно на экотакси.

    Остальные канатные дороги, расположенные выше базовой станции «Шымбулак», работают в штатном режиме.

    Билеты на действующие канатные дороги можно приобрести в кассах на базовой станции «Шымбулак»

    Посетителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

    О возобновлении работы гондольной дороги администрация сообщит дополнительно.

    Ранее сообщалось, что объекты на пути к Шымбулаку обеспечат газом и канализацией в Алматы.

    Шымбулак Горы Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор