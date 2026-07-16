Канатная дорога «Медеу — Шымбулак» временно не работает: как подняться на курорт

Канатную дорогу от «Медеу» до «Шымбулака» временно закрыли, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Гондольная канатная дорога «Медеу — Шымбулак» временно не работает по техническим причинам. Специалисты проводят необходимые работы. Предварительно движение будет восстановлено в течение нескольких часов, — сообщили в сообщили в администрации курорта.

Добраться от станции «Медеу» до базовой станции «Шымбулак» можно на экотакси.

Остальные канатные дороги, расположенные выше базовой станции «Шымбулак», работают в штатном режиме.

Билеты на действующие канатные дороги можно приобрести в кассах на базовой станции «Шымбулак»

Посетителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

О возобновлении работы гондольной дороги администрация сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что объекты на пути к Шымбулаку обеспечат газом и канализацией в Алматы.