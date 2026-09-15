Дороги к школам в Актау остались перекопанными после ремонта

В Актау участились жалобы граждан на трудности с подходом к школам и тротуарам, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, жители микрорайонов 19А и 32А выражают беспокойство по поводу дороги в школу. По их словам, на некоторых участках после ремонтных работ дороги не восстановлены.

Один участок вблизи школы № 24 в микрорайоне 19А с лета остается перекопанным. По словам жителей, здесь нет обычных путей для пешеходов, там завалы земли и строительных отходов.

— С лета такая ситуация. Вдоль дороги навалена земля. Начался учебный год у школьников. Нужно привести в порядок пешеходные дорожки, — говорят жители.

В микрорайоне 32А жители жалуются на проходы. По их словам, уже около месяца на дороге ведутся ремонтные работы, асфальт остается перекопанным.

— По этой дороге мы каждый день ходим, водим детей в школу № 29. Также здесь ходят ученики частных школ поблизости. Когда закончатся работы по ремонту дорог и когда приведут в порядок тротуары? — говорят жители.

Как сообщили в акимате города Актау, в микрорайоне 19А тротуары приведены в порядок. В микрорайоне 32А дорожные работы продолжаются.

Ранее стало известно, что в Актау дети были вынуждены платить за проезд по общему тарифу.