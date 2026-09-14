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    Более 10 тысяч несовершеннолетних в Актау получили доступ к льготному проезду

    В Актау после вмешательства прокуратуры более 10 тысяч несовершеннолетних пассажиров получили возможность оплачивать проезд по льготному тарифу, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

    Более 10 тысяч несовершеннолетних в Актау получили доступ к льготному проезду
    Фото: сгенерировано ИИ

    Проверка соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок показала, что в общественном транспорте отсутствовали QR-коды для оплаты проезда по тарифу, предусмотренному для несовершеннолетних.

    Из-за этого дети были вынуждены оплачивать проезд по общему тарифу.

    По результатам акта прокурорского надзора местный исполнительный орган обеспечил возможность применения льготного тарифа для несовершеннолетних.

    В прокуратуре отметили, что принятые меры позволили защитить права более 10 тысяч юных пассажиров.

    Ранее сообщалось, что более 2,3 млн теңге выплатят пенсионерке после вмешательства прокуратуры области Жетісу.

    Регионы Казахстана Дети Актау Автобус Прокуратура Мангистауская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор