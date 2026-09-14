Более 10 тысяч несовершеннолетних в Актау получили доступ к льготному проезду

В Актау после вмешательства прокуратуры более 10 тысяч несовершеннолетних пассажиров получили возможность оплачивать проезд по льготному тарифу, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Проверка соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок показала, что в общественном транспорте отсутствовали QR-коды для оплаты проезда по тарифу, предусмотренному для несовершеннолетних.

Из-за этого дети были вынуждены оплачивать проезд по общему тарифу.

По результатам акта прокурорского надзора местный исполнительный орган обеспечил возможность применения льготного тарифа для несовершеннолетних.

В прокуратуре отметили, что принятые меры позволили защитить права более 10 тысяч юных пассажиров.

Ранее сообщалось, что более 2,3 млн теңге выплатят пенсионерке после вмешательства прокуратуры области Жетісу.