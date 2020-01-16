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Доработка дизайн-кода Алматы будет продолжаться: доступна презентация по благоустройству улиц

16 Января 2020 22:43
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Доработка дизайн-кода Алматы будет продолжаться: доступна презентация по благоустройству улиц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городского планирования и урбанистики Алматы прошли очередные общественные обсуждения части дизайн-кода. Собравшиеся эксперты и жители города более подробно ознакомились с разделом, посвященном благоустройству улиц. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С презентацией дизайн-кода по благоустройству улиц можно ознакомиться здесь .

В ходе фасилитационной сессии были записаны следующие предложения, требующие проработки:

• Показать разрез улиц по частному сектору;
• Выделить уникальность каждого района Алматы;
• Определить общие функциональные требования;
• Привести перечень изученного разработчиками международного опыта;
• Применение советского опыта озеленения;
• Функциональное зонирование остановок и тротуаров;
• Применение кассельского бордюра;
• Уход от стандартных автобусных площадок;
• Задать стандарт кронирования деревьев;
• Задать плотность велопарковок;
• Обеспечить треугольник видимости вокруг перекрестков.
Как отметил архитектор Акбай Айдын, документ необходимо вывесить в Интернете в открытом доступе, для большего охвата населения.
«Окончательное решение по стандартам благоустройства примут позже. Запланировано ещё несколько общественных обсуждений, в которых могут принять участие все желающие», - подчеркнули в управлении.


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Ключевые слова: Алматы, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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