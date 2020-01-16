Доработка дизайн-кода Алматы будет продолжаться: доступна презентация по благоустройству улиц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городского планирования и урбанистики Алматы прошли очередные общественные обсуждения части дизайн-кода. Собравшиеся эксперты и жители города более подробно ознакомились с разделом, посвященном благоустройству улиц. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

С презентацией дизайн-кода по благоустройству улиц можно ознакомиться здесь .

В ходе фасилитационной сессии были записаны следующие предложения, требующие проработки:

• Показать разрез улиц по частному сектору;

• Выделить уникальность каждого района Алматы;

• Определить общие функциональные требования;

• Привести перечень изученного разработчиками международного опыта;

• Применение советского опыта озеленения;

• Функциональное зонирование остановок и тротуаров;

• Применение кассельского бордюра;

• Уход от стандартных автобусных площадок;

• Задать стандарт кронирования деревьев;

• Задать плотность велопарковок;

• Обеспечить треугольник видимости вокруг перекрестков.

Как отметил архитектор Акбай Айдын, документ необходимо вывесить в Интернете в открытом доступе, для большего охвата населения.

«Окончательное решение по стандартам благоустройства примут позже. Запланировано ещё несколько общественных обсуждений, в которых могут принять участие все желающие», - подчеркнули в управлении.