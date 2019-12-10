Допустивших нарушения при реализации АСП чиновников накажут в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Туркестанской области под председательством главы региона Умирзака Шукеева состоялось очередное аппаратное совещание. На заседании были озвучены последние данные, касательно выплаты адресной социальной помощи, а также недостатки и нарушения, имевшие место быть при реализации АСП. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

По словам руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Асии Темирбаевой, численность населения области составляет 2 011 628 человек (344 тыс семей), в том числе 86,6 тысячи - это многодетные семьи.

Кроме того, одним из установленных целевых индикаторов оказания адресной социальной помощи является доля населения, проживающего ниже 70% от прожиточного минимума, по региону этот показатель составляет 16,5%.

В этом году для оказания АСП по области в общей сложности было направлено 70,8 млрд тенге. Из них 65,7 млрд тенге приходится на республиканский бюджет.

Адресная социальная помощь была назначена более 100 тысячам семей, или 632,8 тысячи гражданам. Это в три раза больше, чем в прошлом году. В связи с этим, в ряде районов и городов возникли недостатки и нарушения при реализации АСП. Это несвоевременный перерасчет и обработка документов, неправильное планирование бюджетных средств (Ордабасинский район, города Кентау и Туркестан), а также предварительная годовая выплата АСП (г. Кентау).





Акимам районов и городов поручено установить строгий контроль за целевым использованием средств, освоить их до конца года и вовлечь получателей АСП к активным мерам содействия занятости. Глава региона еще раз строго напомнил о персональной ответственности акимов, а те кто не справятся с поставленными задачами, рискуют попрощаться со своими креслами.

«Вопросы оказания адресной социальной помощи стали предметом обсуждения и критики среди населения. Это очень важный вопрос. В любом деле необходима системность и проактивность. Не должно быть никаких упущений. И мы будем наказывать тех, кто допускает это. К работе нужно привлекать высококвалифированных специалистов, увлеченных и любящих свое дело, идущих в ногу с современными технологиями», - подчеркнул У.Шукеев.

По итогам заседания руководство областного управления рекомендовало уволить руководителей центров занятости, допустивших наличие социальных конфликтов, не проводивших соответствующую работу по трудоустройству, рассмотреть исполнительскую дисциплину соответствующих ответственных специалистов.

Более того, в ближайшие два месяца в целях повышения квалификации сельских акимов, специалистов центров и отделов занятости будет проведено их тестирование.