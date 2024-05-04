До «последней лунки»: лучших гольфистов страны определили в Алматы

В мегаполисе состоялся официальный старт в рамках чемпионата Казахстана среди молодежи, в котором приняли участие сильнейшие гольфисты страны, прошедшие квалификационное сито в своих регионах, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Соревнование собрало 30 спортсменов с разных уголков Казахстана. По итогам данного чемпионата тренерский штаб определил состав национальной сборной для подготовки к международным стартам. Динамика развития гольфа в стране очень высокая. Данный вид спорта популярен в Астане, Алматы, Костанайской области, ВКО. Уже сегодня в некоторых регионах возводятся новые современные поля. После того, как гольф как вид спорта был включен в программу Олимпийских и Азиатских игр, это придало огромный импульс его развитию. Министерство туризма и спорта, а также республиканская федерация гольфа работают в тесном взаимодействии. Во многих городах гольф официально внесен в реестр детско-юношеских спортивных школ. Глава КФГ Берик Каниев и вице-президенты организации Серик Султангали и Кайрат Дуйсенов на регулярной основе организовывают для тренеров, спортсменов и судейского корпуса тематические семинары и обучающие курсы. В новом олимпийском цикле эта работа принесет плоды, — говорит спортивный директор Казахстанской федерации гольфа Абылайхан Кылышбаев.

В свою очередь, именитый наш гольфист Шерхан Сугур — двукратный участник Азиатских игр и действующий игрок НСК РК подчеркнул, что борьба за первое место велась до «последней лунки».

— Наблюдая за игрой двух сильнейших юниоров Казахстана Ераслана Ергали и Амиржана Жылкайдарова, мы получили истинное наслаждение. Уверен, в обозримом будущем они станут главными фигурами нашего гольфа и принесут стране немало наград с различных международных соревнований. Их выступление вызвало у любителей гольфа огромный интерес, ведь они — будущие участники Азиатских и Олимпийских игр. Матч между ними получился захватывающим, с неожиданным развитием событий до последнего удара, где Амиржан уступил лишь одним ударом на последней лунке. Особенно впечатлила короткая игра (чипы и паты) Ераслана и точные удары драйвером Амиржана. Прошедший чемпионат укрепил уверенность в будущем нашего гольфа. Талантливая молодежь у нас есть. При поддержке государственных органов управления и федерации гольфа сегодняшние победители и призеры молодежного чемпионата страны имеют потенциал вырасти в мастеров высокого уровня, — говорит Шерхан Сугур.

Добавим, что в номинации Gross Men первое место занял Ераслан Ергали. Вторым стал Владислав Федоровский, а бронзовую медаль получил Мансур Турсунов.

Золото в Gross Ladies завоевала Ся Тьенна, серебро — Элина Маковка, бронзу — Эвелина Якут.

Результаты в категории «Stableford Gross Men» сложились следующим образом: первое место у Амиржана Жылкайдарова, серебро досталось Ярославу Волкову, замкнул призовую тройку Максим Тарасенко.

В номинации «Stableford Gross Ladies» золото выиграла Ару Раева, на второй строчке разместилась Ксения Драгун, бронзовую медаль взяла Сафия Ерик.

Специальные номинации:

Nearest to the pin Men — Алдияр Даумов;

Nearest to the pin Ladies — Ксения Драгун;

Longest Drive Men — Ераслан Ергали;

Longest Drive Ladies — Элина Маковка.