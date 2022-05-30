30 Мая 2022 15:39

Дополнительный отпуск для родителей детей с инвалидностью планируют ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законодательные поправки касательно введения дополнительного оплачиваемого отпуска для родителей детей с инвалидностью рассмотрят в РК. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статье 89 Трудового кодекса, трудовыми, коллективными договорами работникам могут устанавливаться дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска. Таким образом, вопрос предоставления дополнительного оплачиваемого трудового отпуска работникам, воспитывающим детей с инвалидностью, возможно решить по соглашению сторон в рамках трудового, коллективного договоров», - проинформировал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, с учетом актуальности данного вопроса он будет рассмотрен совместно с работодателями и НПП «Атамекен» при совершенствовании законодательства, в том числе в рамках разработки Социального кодекса.

«Кроме того, на сегодняшний день идет реализация Генерального соглашения между Правительством, республиканскими объединениями работников и работодателей, где предусмотрены создание работодателями условий для реализации основных прав и гарантий женщин, молодежи и лиц с инвалидностью, в рамках соглашений и коллективных договоров», - заключил зампремьера.