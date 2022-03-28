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Дополнительными полномочиями хотят наделить частных судебных исполнителей

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Марта 2022, 12:09
Дополнительными полномочиями хотят наделить частных судебных исполнителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Частных судебных исполнителей хотят наделить дополнительными полномочиями в части привлечения неплательщиков алиментов к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день для того, чтобы привлечь неплательщика алиментов к административной ответственности на него необходимо составить протокол. Частный судебный исполнитель таким правом не обладает. Для этого ему нужно привести должника в органы юстиции, где должностное лицо органов юстиции составляет соответствующий административный протокол. При этом, если должник не изъявляет желание явиться, то насильно его может туда привести только полиция», - сказал Канат Мусин на Правчасе.

По его словам, такой механизм имеет существенные минусы.

«Получается механизм, при котором, чтобы привлечь человека к ответственности, нужно затратить большое количество времени. Если бы законодательно у частного судебного исполнителя появилось право составления административного протокола самому, это бы в разы уменьшило количество нарушителей и способствовало бы более быстрому их наказанию и тем самым обеспечению взысканий. Мы сейчас разрабатываем концепцию нового закона об исполнительном производстве. И в нем закладываем именно такое полномочие судебного исполнителя, поскольку это один из эффективных инструментов решения проблемы», - отметил министр.

«В целом мы заключили меморандумы с акиматами областей, регулярно проводятся ярмарки вакансий, на них мы стараемся обеспечить явку тех должников, у которых нет места работы. В прошлом году мы трудоустроили более 2,5 тыс. должников по алиментам. Мы стараемся даже социальную работу проводить», - заключил К. Мусин.

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