Дополнительные средства на субсидирование АПК выделят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 92 млрд тенге дополнительно выделят на субсидирование АПК в Казахстане. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства с учетом необходимости сохранения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств на субсидирование АПК (92,4 млрд тенге) при уточнении республиканского бюджета, которые будут направлены на погашение образовавшейся задолженности прошлого года, а также нивелируют последствия повышения цен на товарно-материальные ресурсы, используемые при производстве сельхозпродукции», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

Ранее министр рассказал о выдаче льготных кредитов для фермеров.

«Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы «Кен дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в 2 раза», - сказал глава Минсельхоза.