Дополнительные средства на льготное автокредитование ФРП может запросить у Правительства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Ринат Гаппаров заявил, что дополнительные средства на льготное автокредитование могут запросить у Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спрос внутри страны на льготный автокредит сейчас выше выделяемой суммы. Напомним, в прошлом году было выделено 100 млрд тенге. Сейчас эти деньги осваиваются по револьверной системе», - сказал Ринат Гаппаров в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Он также отметил, что по итогам сегодняшней процедуры приема заявок будет предоставлен отчет.

«Подведем итоги сегодняшнего мероприятия и подготовим статистику. Скажем, более 125 тысяч человек изъявили желание оформить автокредит. Если мы попросим денег, мы должны это аргументировать какими-то данными. Для этого мы формируем статистику», - добавил Ринат Гаппаров.

Спикер сообщил, что для удовлетворения потребностей в 125 тысяч человек на каждую заявку необходимо не менее 10 млн тенге.

«Есть ли у бюджета такая возможность? Возможно, потребуется частичное удовлетворение. На сегодняшнем брифинге некоторые из ваших коллег высказали предположение, что нужно давать льготные автокредиты отдельным категориям, не вовлекая в это всех. Например, можно подумать о кредитовании таких категорий, как малообеспеченные и те, кто хочет впервые приобрести транспортное средство», - отметил Ринат Гаппаров.