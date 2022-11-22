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Дополнительные средства на инаугурацию Президента не будут выделяться - Минфин РК

22 Ноября 2022, 12:44
Дополнительные средства на инаугурацию Президента не будут выделяться - Минфин РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дополнительные средства на инаугурацию Президента Казахстана выделять не будут. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На инаугурацию Президента дополнительно финансовых средств из бюджета не будет выделено», - сообщил журналистам Ерулан Жамаубаев после заседания Правительства.

Ранее на заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года.

ЦИК зарегистрировала избранного народом Касым-Жомарта Токаева в качестве Президента Республики Казахстан и вручила Главе государства, избранному в соответствии с порядком, определенным законодательством, соответствующее удостоверение.

За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.


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