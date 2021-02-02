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    17:21, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Дополнительные прививочные пункты открыли в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в первые сутки вакцинации от коронавируса прививку получили 235 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, в регионе дополнительно открыли два прививочных пункта, в которых вакцинируют от коронавируса. Один из них на базе первой поликлиники, второй – областного центра фтизиопульмонологии. Всего по области сейчас работают 19 прививочных пунктов, 13 из которых в районных центрах.

    Напомним, вчера в регионе началась массовая вакцинация от коронавируса. На первом этапе планируют привить 1200 человек. Одним из первых вакцину получил главный санитарный врач области Асет Жуматаев.

    За последние сутки в регионе зарегистрировали 79 новых случаев инфицирования коронавирусом. В том числе 32 в Петропавловске. Среди новых случаев - один завозной. Общее число инфицированных по области превысило 11 тысяч.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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