Дополнительные прививочные пункты открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в первые сутки вакцинации от коронавируса прививку получили 235 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, в регионе дополнительно открыли два прививочных пункта, в которых вакцинируют от коронавируса. Один из них на базе первой поликлиники, второй – областного центра фтизиопульмонологии. Всего по области сейчас работают 19 прививочных пунктов, 13 из которых в районных центрах.

Напомним, вчера в регионе началась массовая вакцинация от коронавируса. На первом этапе планируют привить 1200 человек. Одним из первых вакцину получил главный санитарный врач области Асет Жуматаев.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 79 новых случаев инфицирования коронавирусом. В том числе 32 в Петропавловске. Среди новых случаев - один завозной. Общее число инфицированных по области превысило 11 тысяч.







