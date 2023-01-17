Дополнительные площади пастбищ требуются в связи с увеличением поголовья скота в РК

17 Января 2023, 10:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В личных подсобных хозяйствах имеется 5,7 млн условных голов сельхозживотных, подлежащих выпасу. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно проведенному министерством анализу и данным акиматов, в личных подсобных хозяйствах имеется 5,7 млн условных голов сельхозживотных, подлежащих выпасу. Для их выпаса, по предельно допустимым нормативам нагрузки на общую площадь пастбищ, требуется дополнительно 8,9 млн га пастбищ для выпаса скота личных подсобных хозяйств», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр пояснил, что во многом это связано с заметным увеличением поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах.

«К примеру только по КРС за последние 10 лет поголовье выросло на 7,7%. А в таких регионах как Туркестанская, Кызылординская, Жамбылская области темпы роста поголовья составили около 16%», - добавил Ербол Карашукеев.

В то же время, согласно озвученным данным, у организованных хозяйств в наличии имеется 5,9 млн условных голов сельхозживотных, то есть расчетный резерв пастбищ может составлять 30,4 млн га.