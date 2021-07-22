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Дополнительные ограничения будут введены в Алматы из-за роста КВИ

22 Июля 2021 17:50
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Дополнительные ограничения будут введены в Алматы из-за роста КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На заседании городского штаба по нераспространению коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова рассмотрен вопрос введения в мегаполисе дополнительных ограничительных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что за три недели июля зарегистрировано свыше 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, что в четыре раза превышает показатели за аналогичный период июня. Это свидетельствует о нарастающем темпе распространения COVID-19 в обществе, требующем введения более жестких ограничительных мер.

На сегодня основными местами заражения являются рынки, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, места массового скопления в парках отдыха и пешеходных улицах. По данным эпидемиологов, заражение на рынках увеличилось с 10% до 15,9%, на объектах торговли – с 31% до 39,7%, в парках отдыха и пешеходных улицах – с 1,2% до 5%. В этой связи планируется усиление ограничительных мер в соответствии с предложениями Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, планируются более жесткие ограничения деятельности объектов. Соответствующие дополнения и изменения в постановление главного государственного санитарного врача города будут внесены и опубликованы в ближайшее время.

В Алматы на сегодня функционируют 40 мониторинговых групп. С начала июля проведено 278 выездных мероприятий, охвачено 2733 объекта, выявленные с нарушением - 245. Составлено 173 протокола на юридические и физические лица. Замакима Ержан Бабакумаров поручил усилить работы по выявлению нарушителей среди объектов, работающих по «Ashyq», и наказанию лиц, посещающих общественные места с «красным» статусом. Вместе с тем даны поручения по переводу работы мобильных мониторинговых групп на новый формат работы посредством регистрации на электронной платформе InfoKazakhstan.

Напомним, мобильные группы осуществляют мониторинг на предмет нарушений несоблюдения требований: к ограничению деятельности объекта (режим работы); на запрет проведения семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей; социального дистанцирования; масочного режима; превышения лимита численности посетителей.

Отмечается, что ужесточение действующих ограничений нацелено на недопущение массового заражения, что также позволит системе здравоохранения эффективно распределять ресурсы и предоставлять качественные медицинские услуги, не допуская нехватки койко-мест и медкадров.

Также увеличилось заражение ввиду контактов в семье – с 17,7% до 19,4%. В этой связи горожанам рекомендуется вакцинироваться против коронавирусной инфекции – это позволит защитить собственное здоровье и не распространять инфекцию на близких окружающих.

«Эпидемиологическая ситуация в городе резко ухудшилась. Тренд заражения вариантом COVID-19 «дельта», индийский штамм – возрастающий. Единственным средством защиты здоровья и недопущения эпидемии в городе является только вакцинация. Необходимо также повсеместно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Вакцинация, масочный режим и соцдистанция — это условия выживания в период обострения эпидемии», - отметил Ержан Бабакумаров.

Для обеспечения защиты здоровья горожан продолжается работа по формированию коллективного иммунитета. В Алматы на сегодня первым компонентом вакцинированы 665 тысяч человек. В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.


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#Алматы   #Акимат   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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