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Дополнительные меры по предотвращению COVID-19 ввели в Алматы
12 Июля 2022 16:10

Дополнительные меры по предотвращению COVID-19 ввели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы сообщили, что в городе вступили в силу дополнительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране. Ношение масок пока носит рекомендательный характер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, были введены такие меры, как:

- перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;

- перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации и беременных на дистанционную форму работы;

- ношение масок в закрытых учреждениях, в общественном транспорте;

- рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

«Пока ношение маски носит рекомендательный характер. Это не имеет обязательного характера», - подчеркнули в пресс-службе акимата.

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 205 - в городе Алматы.

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Автор:
Корреспондент
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