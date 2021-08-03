Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы развернули дополнительные койки для больных COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья города Светлана Султангазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня в городе развернуто 7 045 коек. Не так давно у нас количество коек было 6 тысяч. За последние дни в связи с нарастанием заболеваемости открыты дополнительные резервные койки. Резервные койки располагаются в таких местах как учебно-клинический центр. На его базе развернули дополнительные 120 коек стационара. Также на улице Гончарной развернуты дополнительно 100 коек центром фтизиопульмонологии. Плюс к этому в здании гуманитарно-педагогического колледжа развернуто 300 коек. С завтрашнего дня будет развернуто еще 130 коек на базе медицинского центра ХАК. Еще прорабатывается другие организации», - сказала она в ходе брифинга РСК.
По ее словам, в городе развернули 700 реанимационных коек, из них занято 310. Занятость реанимационных коек составила 44%.
Ранее сообщалось , что в случае обострения ситуации количество койко-мест в стационарах Алматы может быть увеличено до 10 тысяч.
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