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Дополнительную технику используют в тушении пожаров в Турции

3 Августа 2021 20:55
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Дополнительную технику используют в тушении пожаров в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Министерством внутренних дел Турции с разных городов страны доставлены 112 машин для разгона демонстраций, которые используются в локализации лесных пожаров в городах Анталья и Мугла, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

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В целях оказания поддержки пожарным службам на юг Турции направлены 112 единиц, так называемых машин ТОМА ( Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı – машина противодействия общественным беспорядкам ).

Данная техника привезена в города Анталья и Мугла с близлежащих провинций, а также с городов Анкара и Стамбул.

Такие технические характеристики, как электронное управление водометом, возможность пожаротушения, короткий, длинный и непрерывный выброс воды, способность набирать воду из водоемов в баки от 5 до 10 тыс. литров и высокая проходимость позволяют не только работать по назначению, но и тушить пожары в лесостепных зонах и городских условиях.

Сильная жара и засуха привели к тому, что 28 июля на юге Турции, недалеко от курортного города Манавгат, в провинции Анталья начался лесной пожар. На следующий день огонь вспыхнул в ряде других провинций.

29 июля президент Турции Р. Эрдоган заявил, что на борьбу со стихией государство мобилизовало все имеющиеся силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1 тыс. единиц пожарной, строительной и прочей техники.

Сегодня под председательством главы государства Турции в Государственном координационно-информационном центре прошло совещание, где ему доложили о текущей обстановке в зоне бедствия.

Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Б. Пакдемирли, за ушедшую неделю под контроль взяты около 90 очагов возгорания в разных провинциях Турции.

«10 пожаров в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле и Османие продолжаются. В результате лесных пожаров погибли восемь и пострадали около 900 человек», - добавил министр.

«Среди погибших и пострадавших граждан Казахстана не имеется, по состоянию на 3 августа за помощью никто не обращался», - сообщили в Посольстве Республики Казахстан в Турецкой Республике.

Автор: Акжигит Чукубаев.


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#Происшествия   #Турция   #Мировые новости   #Пожар  
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