4 Августа 2022 15:45

Дополнительно закупить вакцины QazVac и Pfizer планируют до конца года – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане для вакцинации и ревакцинации населения доступны три вида вакцин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В борьбе с инфекционными заболеваниями человечеством не придумано еще ничего более эффективного, чем вакцинация. Вакцинация и ревакцинация против КВИ по-прежнему остаются единственной защитой от инфекции. 80% заболевших это непривитые или лица привитые 6 месяцев назад, что еще раз доказывает необходимость своевременной ревакцинации против КВИ», - сказала министр здравоохранения Ажар Гиният во время пресс-конференции в СЦК.

По данным Минздрава, на сегодня вакцинацией против КВИ охвачено более 80% подлежащего взрослого населения или более 56% от всего населения страны.

«В республике продолжается ревакцинация населения, на сегодня ревакцинацию получили более 5 млн человек, что составляет 68,0% подлежащего контингента. В сутки прививаются более 14 тыс. человек», - проинформировала Ажар Гиният.

Она напомнила, что в Казахстане для вакцинации и ревакцинации населения доступны три вида вакцин: QazVac, Sinofarm и Pfizer.

«С учетом темпов потребления вакцины для обеспечения иммунопрофилактики до конца текущего года планируется дополнительный закуп вакцины QazVac в объеме 500 тыс. доз и вакцины Pfizer в объеме 300 тыс. доз», - сообщила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 3,2 раза - с 10 714 до 34 550 случаев, рост отмечается во всех регионах.