Дополнительно выдать дизтопливо для уборки урожая поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин констатировал значительную разницу в уборке урожая зерна в 2018 и в 2019 годах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году из-за сложных погодных условий мы собрали зерновых на 2 млн тонн в бункерном весе меньше, чем в пошлом году. Поэтому поручаю МСХ обеспечить своевременный закуп зерна продкорпорацией для стабилизации цен. Принимая во внимание особенности климата необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить убранный урожай», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В частности, по его словам, следует обратить внимание на обеспечение хлебоприемными предприятиями своевременного приема зерна на хранение, а также на обработку и сушку влажного зерна.

«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами необходимо обеспечить потребность сельхозформирований в семенах под урожай следующего года и проверку их качества. Также поручаю Министерству индустрии и инфраструктурного развития принять меры по решению логистики МСХ – на период октябрь-ноябрь, Минэнерго с учетом повышенной влажности сельскохозяйственных культур поручаю рассмотреть вопрос выделения дополнительного объема дизтоплива», - поручил Премьер.