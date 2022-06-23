23 Июня 2022 22:12

Дополнительно 22 комплекса «Сергек» установят в Алмалинском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что до конца этого года в Алмалинском районе вдоль дорог и на перекрестках увеличат количество АПК «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, на данный момент установлено 179 АПК «Сергек» (947 видеокамер), количество будет увеличено ещё на 22 АПК (122 видеокамеры).

«В местах массового скопления дополнительно установят 541 камеру видеонаблюдения , в том числе 200 - во дворах, 118 - в парках/скверах и 223 - на перекрестках. При этом за счет бюджета ранее камеры во дворах не устанавливали», - отметил глава мегаполиса.

Ерболат Досаев также сообщил, что в рамках Vision Zero ведется переустройство шести улиц района, основной целью которого является снижение смертности на дорогах. Кроме того, отрегулируют транспортный поток на шести участках, завершаемых в этом году, за счет установки светофоров.

В начале года бывший аким Алматы сообщал, что в этом году дополнительно подключат 3,5 тыс. камер в местах массового скопления и еще 200 комплексов «Сергек» в удаленных районах города.