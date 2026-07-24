Доплаты тренерам и сотрудникам спортивных школ: кто и сколько будет получать с августа

Правительство Казахстана изменило систему оплаты труда работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта. Новые правила вступят в силу с 3 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одновременно установлен новый базовый должностной оклад (БДО) для гражданских служащих и работников бюджетных организаций — 17 697 теңге.

Какие изменения коснутся спортивных школ

Новые доплаты предусмотрены для сотрудников:

центров олимпийской подготовки;

детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ);

специализированных школ олимпийского резерва;

колледжей спорта;

колледжей спорта; школ-интернатов для одаренных в спорте детей;

школ высшего спортивного мастерства;

центров подготовки олимпийского резерва;

центров спортивной подготовки для лиц с инвалидностью;

центров национальных и конных видов спорта;

дирекций развития спорта и спортивных клубов.

За что будут платить больше сотрудникам

Если воспитанники учреждения занимают призовые места на чемпионатах Казахстана, спартакиадах, молодежных играх или Паралимпийских играх Казахстана, сотрудники смогут получать доплату к должностному окладу:

за 1-е место — 1,5%;

за 2-е место — 1%;

за 3-е место — 0,5%.

Кроме того, если спортсмен становится чемпионом Казахстана среди молодежи или юношей, сотрудникам предусмотрена доплата 1% от должностного оклада. Эта норма не распространяется на республиканские центры олимпийской подготовки, колледжи спорта и школы высшего спортивного мастерства.

Что изменится для тренеров

Отдельные доплаты предусмотрены для тренеров и тренеров-преподавателей, подготовивших победителей и призеров соревнований.

За подготовку спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах Казахстана, спартакиадах, молодежных играх и Паралимпийских играх Казахстана, тренеры будут получать:

за 1-е место — 15% от должностного оклада;

за 2-е место — 10%;

за 3-е место — 5%.

Если спортсмен станет чемпионом Казахстана среди молодежи или юношей, тренеру положена доплата 10% от должностного оклада.

Надбавки за почетные звания

Постановление также предусматривает надбавки для работников, имеющих государственные и почетные звания.

Так, обладатели почетного звания «Народный» СССР или аналогичного звания Республики Казахстан в сфере культуры будут получать надбавку 100% от базового должностного оклада.

Тем, кто имеет звание «Заслуженный» СССР или Республики Казахстан, установлена надбавка 30% от базового должностного оклада.

Все изменения начнут действовать с 3 августа 2026 года.

Ранее стало известно, что Казахстан занимает второе место в мире по уровню признания профессии учителя.