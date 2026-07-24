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    Доплаты тренерам и сотрудникам спортивных школ: кто и сколько будет получать с августа

    Правительство Казахстана изменило систему оплаты труда работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта. Новые правила вступят в силу с 3 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тренер
    Фото: freepik.com

    Одновременно установлен новый базовый должностной оклад (БДО) для гражданских служащих и работников бюджетных организаций — 17 697 теңге.

    Какие изменения коснутся спортивных школ

    Новые доплаты предусмотрены для сотрудников:

    • центров олимпийской подготовки;
    • детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ);
    • специализированных школ олимпийского резерва;
      колледжей спорта;
    • школ-интернатов для одаренных в спорте детей;
    • школ высшего спортивного мастерства;
    • центров подготовки олимпийского резерва;
    • центров спортивной подготовки для лиц с инвалидностью;
    • центров национальных и конных видов спорта;
    • дирекций развития спорта и спортивных клубов.

    За что будут платить больше сотрудникам

    Если воспитанники учреждения занимают призовые места на чемпионатах Казахстана, спартакиадах, молодежных играх или Паралимпийских играх Казахстана, сотрудники смогут получать доплату к должностному окладу:

    за 1-е место — 1,5%;
    за 2-е место — 1%;
    за 3-е место — 0,5%.

    Кроме того, если спортсмен становится чемпионом Казахстана среди молодежи или юношей, сотрудникам предусмотрена доплата 1% от должностного оклада. Эта норма не распространяется на республиканские центры олимпийской подготовки, колледжи спорта и школы высшего спортивного мастерства.

    Что изменится для тренеров

    Отдельные доплаты предусмотрены для тренеров и тренеров-преподавателей, подготовивших победителей и призеров соревнований.

    За подготовку спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах Казахстана, спартакиадах, молодежных играх и Паралимпийских играх Казахстана, тренеры будут получать:

    за 1-е место — 15% от должностного оклада;
    за 2-е место — 10%;
    за 3-е место — 5%.

    Если спортсмен станет чемпионом Казахстана среди молодежи или юношей, тренеру положена доплата 10% от должностного оклада.

    Надбавки за почетные звания

    Постановление также предусматривает надбавки для работников, имеющих государственные и почетные звания.

    Так, обладатели почетного звания «Народный» СССР или аналогичного звания Республики Казахстан в сфере культуры будут получать надбавку 100% от базового должностного оклада.

    Тем, кто имеет звание «Заслуженный» СССР или Республики Казахстан, установлена надбавка 30% от базового должностного оклада.

    Все изменения начнут действовать с 3 августа 2026 года.

    Ранее стало известно, что Казахстан занимает второе место в мире по уровню признания профессии учителя.

    Спорт Казахстан Зарплата
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор