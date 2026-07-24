Доплаты тренерам и сотрудникам спортивных школ: кто и сколько будет получать с августа
Правительство Казахстана изменило систему оплаты труда работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта. Новые правила вступят в силу с 3 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Одновременно установлен новый базовый должностной оклад (БДО) для гражданских служащих и работников бюджетных организаций — 17 697 теңге.
Какие изменения коснутся спортивных школ
Новые доплаты предусмотрены для сотрудников:
- центров олимпийской подготовки;
- детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ);
- специализированных школ олимпийского резерва;
колледжей спорта;
- школ-интернатов для одаренных в спорте детей;
- школ высшего спортивного мастерства;
- центров подготовки олимпийского резерва;
- центров спортивной подготовки для лиц с инвалидностью;
- центров национальных и конных видов спорта;
- дирекций развития спорта и спортивных клубов.
За что будут платить больше сотрудникам
Если воспитанники учреждения занимают призовые места на чемпионатах Казахстана, спартакиадах, молодежных играх или Паралимпийских играх Казахстана, сотрудники смогут получать доплату к должностному окладу:
за 1-е место — 1,5%;
за 2-е место — 1%;
за 3-е место — 0,5%.
Кроме того, если спортсмен становится чемпионом Казахстана среди молодежи или юношей, сотрудникам предусмотрена доплата 1% от должностного оклада. Эта норма не распространяется на республиканские центры олимпийской подготовки, колледжи спорта и школы высшего спортивного мастерства.
Что изменится для тренеров
Отдельные доплаты предусмотрены для тренеров и тренеров-преподавателей, подготовивших победителей и призеров соревнований.
За подготовку спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах Казахстана, спартакиадах, молодежных играх и Паралимпийских играх Казахстана, тренеры будут получать:
за 1-е место — 15% от должностного оклада;
за 2-е место — 10%;
за 3-е место — 5%.
Если спортсмен станет чемпионом Казахстана среди молодежи или юношей, тренеру положена доплата 10% от должностного оклада.
Надбавки за почетные звания
Постановление также предусматривает надбавки для работников, имеющих государственные и почетные звания.
Так, обладатели почетного звания «Народный» СССР или аналогичного звания Республики Казахстан в сфере культуры будут получать надбавку 100% от базового должностного оклада.
Тем, кто имеет звание «Заслуженный» СССР или Республики Казахстан, установлена надбавка 30% от базового должностного оклада.
Все изменения начнут действовать с 3 августа 2026 года.
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