Донорство: почему не нужно бояться сдавать кровь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице донорами крови могут стать все желающие старше 18 лет вне зависимости от рода деятельности. В научно-производственном центре трансфузиологии рассказали, существует ли в столице дефицит донорской крови и почему не стоит бояться ее сдавать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Как отметили в столичном Центре, дефицита донорской крови в городе нет.

«В нашем банке крови достаточно донорской крови всех групп. Но существует постоянная необходимость в регулярных поставках крови, так как ее можно хранить только в течение ограниченного периода времени. Для того чтобы безопасная кровь была доступна всегда и везде, где она необходима, достаточное число здоровых людей (а это примерно 150 -200 доноров каждый день) должно регулярно сдавать кровь в нашем центре, а по РК это порядка 1000 доноров ежедневно», - проинформировали в пресс-службе НПЦТ.

Доноры крови – это люди разных возрастов и сфер деятельности. Большую помощь в заготовке донорской крови оказывают сотрудники силовых структур, в том числе полиции, ДЧС, воинских частей, а также медорганизаций(больницы, поликлиники столицы). Статистика последних двух лет показала, что большая часть доноров – мужчины. Чаще всего кровь сдают люди в возрасте от 31 до 50 лет.

Бывает, люди не решаются вступить в ряды доноров из-за заблуждений, которые можно вычитать в интернете. Так, существует ложное мнение о том, что во время сдачи крови и ее компонентов можно заразиться какой-нибудь болезнью. Однако, все донорские пункты обеспечены одноразовым, стерильным оборудованием, индивидуальными системами. Шприцы и иглы одноразового пользования вскрывают только в присутствии донора. После использования они уничтожаются.

Донация – это очень простая процедура, поэтому не стоит ее бояться, утверждают специалисты. Сдача цельной крови занимает не более 15 минут, сдача компонентов крови (плазмы, тромбоцитов) длится дольше, от 30 минут, но не более полутора часов, плюс затраты времени на осмотр врачом. Специально для тех, кто не может сдать кровь в будни, могут сдать в выходные и праздничные дни, а также есть возможность организовать выездной день донора в компании или в ВУЗе.

«Донорство не наносит вреда организму здорового человека, а кроводачи не могут вызвать привыкание, так как организм человека эволюционно приспособлен к кровопусканиям. Многолетние наблюдения за донорами, сдающими кровь на протяжении длительного времени, не выявили у них никаких отклонений, связанных с кровосдачами. Кровопускание в научно обоснованных дозах обладает некоторым стимулирующим эффектом, поэтому доноры, в большинстве своём, активные и жизнерадостные люди. Регулярные кроводачи не заставляют организм «вырабатывать больше крови», зато приучают его быстрее восстанавливаться после кровопотери», - добавили в Центре.