Донорство органов – кто из родственников дает разрешение на трансплантацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК подняли вопрос о праве родственников давать разрешение на трансплантацию органов умершего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статьей 215 проекта Кодекса (о здоровье народа и системе здравоохранения - прим. ред.) предусматривается посмертное изъятие органов и тканей по принципу презумпции согласия. Иными словами, если человек при жизни не выразил свой отказ от донорства, то после смерти у него могут изыматься органы и ткани. При этом согласие или несогласие супругов или близких родственников не учитывается. Депутатами же предложено, чтобы после смерти человека, в случае отсутствия его согласия на донорство, изъятие органов и тканей не допускалось при отказе от донорства также и родственников», - сказал депутат Михаил Чирков на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, речь идет о супруге умершего человека, либо, при отсутствии супруга - одного из близких родственников.

«Скажите, как медработники будут осведомлены о наличии заявления на отказ от донорства. Ведь этот документ, при его даже наличии, мало кто носит с собой. И вопрос к Минюсту, если по согласию и несогласию супругов все понятно, то по родственникам в правоприменительной практике могут возникнуть споры – одни могут быть за, другие против. Каким образом будет установлена очередность, так сказать, мнений среди родственников?», - обратился депутат к Министерству здравоохранения и Министерству юстиции.

Как отметил министр здравоохранения Елжан Биртанов, эта норма вызвала бурное обсуждение еще 10 лет назад. По его словам, п орядок донорства был регламентирован подзаконным актом Минздрава. Если лечащий врач зафиксировал смерть мозга пациента, то, в соответствии с правилами, он должен уведомить специальные органы - это республиканский центр координации и трансплантации. Уполномоченный работник этой организации, региональный транспарент-координатор, должен по месту жительства данного пациента и в контакте с его родственниками выяснить, было ли волеизъявление данного гражданина.

В том числе, по словам министра, предусмотрена форма государственной услуги, в соответствии с которой каждый гражданин может подать информированный отказ от донорства в своей поликлинике.

«Мы в рамках стратегии перехода на электронные госуслуги с февраля этого года создали такую госуслугу. И теперь эта информация будет легко доступна только этим транспарент-координаторам в закрытом регистре о волеизъявления. При этом человек может дать как свое согласие, так и свое несогласие. В этой ситуации транспарент-координатор имеет доступ к информации, изъявлял человек согласие или не изъявлял», - заключил министр.

В свою очередь, вице-министр юстиции Наталья Пан признала, что действующим законом не предусмотрен механизм определения приоритетного права среди близких родственников на изъявления согласия или несогласия на трансплантацию органов.

«Большую ясность внесла поправка депутатов, когда определили в качестве приоритетной категории супругов и определили, что среди близких родственников будет только один из них. Это тот случай, когда семья должна определить одного своего представителя, уполномоченного на выражение ее согласия либо несогласия. Думаю, какой-то порядок в этом вопросе может привести к нежелательным последствиям, каждый случай индивидуален и каждая семья должна самостоятельно определить своего члена, который будет выражать согласие-несогласие на трансплантацию», - добавила она.