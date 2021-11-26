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Донорскую эстафету продолжили атырауские полицейские

26 Ноября 2021 20:00
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Донорскую эстафету продолжили атырауские полицейские

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Донорскую эстафету продолжили атырауские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области приняли участие в добровольной сдаче крови в поддержку стартовавшей донорской эстафеты Департамента по противодействию наркопреступности МВД.

Проведение подобных благотворительных мероприятий для полицейских – добрая традиция. Правоохранители сдают кровь несколько раз в год. Врачи отметили, что полицейские особенно ценятся как доноры. Обращают внимание на здоровье, физическую форму, соответственно, показатели крови у них отличные.

Отдавая свою кровь, сотрудники полиции вносят свой вклад в спасение чьей-то жизни, демонстрируя пример активной жизненной позиции гражданина Республики Казахстан.

Данное мероприятие призвано внести свой вклад в широкое распространение добровольного донорства крови, жизненно важного для многих больных, в том числе новорожденных детей.



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#Атырауская область   #Донорство  
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