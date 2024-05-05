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    19:09, 04 Май 2024 | GMT +6

    Донерная загорелась в Астане

    Донерная загорелась в Астане
    Фото: кадр из видео

    В Астане произошел пожар в точке общепита. В районе Байконыр горит донерная, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    На месте ЧП работают столичные спасатели. В тушении задействованы более 20 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

    Позже в ДЧС сообщили, что пожар в донерной локализован. Предварительная площадь возгорания 80 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В ходе тушения произошло 4-5 хлопков, предварительно от газбаллонов.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Астана Видео
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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