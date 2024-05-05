Донерная загорелась в Астане

В Астане произошел пожар в точке общепита. В районе Байконыр горит донерная, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На месте ЧП работают столичные спасатели. В тушении задействованы более 20 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

Позже в ДЧС сообщили, что пожар в донерной локализован. Предварительная площадь возгорания 80 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В ходе тушения произошло 4-5 хлопков, предварительно от газбаллонов.