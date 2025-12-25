РУ
    03:25, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дональд Трамп вновь призвал к лишению лицензий нескольких СМИ

    Дональд Трамп подверг критике новостные издания, которые негативно относятся к президенту США и республиканцам, пригрозив им лишением лицензий, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Дональд Трамп вновь призвал к лишению лицензий нескольких СМИ
    Фото: adweek.com/tvnewser/week-of-nov-24-2025-evening-news-ratings

    — Если телевизионные новостные каналы и их ночные шоу почти на 100% негативно относятся к президенту Дональду Трампу, MAGA (движение «Сделаем Америку снова великой») и Республиканской партии, не следует ли аннулировать их очень ценные лицензии на вещание? Я говорю, ДА! — написал Дональд Трамп в Truth Social.

    Президент США подверг критике три информационных агентства, которые по его мнению предвзято относятся к республиканцам и главе государства.

    — У кого самые плохие ведущие вечерние передачи — CBS, ABC или NBC? У них всех есть три общие черты: высокие зарплаты, отсутствие талантов и очень низкие рейтинги! — подчеркнул Трамп.

    Он также отдельно отметил бывшего ведущего Стивена Колберта, который вел эфир «Late Show with Stephen Colbert» на канале CBS News.

    — Стивен Колберт — жалкий неудачник, у которого нет ни таланта, ни чего-либо еще, что необходимо для успеха в шоу-бизнесе. Теперь, после того как CBS уволил его и оставил на произвол судьбы, он стал еще хуже, как и его нулевые рейтинги. Стивен живет ненавистью и яростью — ходячего мертвеца! CBS следовало бы «усыпить его», это гуманный поступок! — заявил Трамп.

    Ранее сообщалось, что Трамп объявил войну СМИ и известным ведущим США.

