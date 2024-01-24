Дональд Трамп уверенно победил на республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-президент США Дональд Трамп уверенно выиграл во вторник республиканские президентские праймериз в штате Нью-Гэмпшир, передает агентство Kazinform со ссылкой на Голос Америки.

Дональд Трамп продолжает свое доминирование в партии на пути к вероятному реваншу в борьбе с президентом-демократом Джо Байденом в ноябре. Его единственная соперница, бывшая постпред при ООН Никки Хейли, сказала своим сторонникам после завершения праймериз в Конкорде: «Эта гонка еще не окончена». Она поздравила Трампа, но добавила, что будет бороться и вызвала его на дебаты.

При подсчете 78% голосов у Трампа было без малого 55% против 43,5% у Хейли, которая надеялась, что значительное количество независимых избирателей в северо-восточном штате поможет ей одержать неожиданную победу, которая могла бы ослабить железную хватку Трампа над Республиканской партией.

Трамп станет первым республиканцем, победившим на первичных голосованиях как в Айове - где он победил с рекордным отрывом восемь дней назад - так и в Нью-Гэмпшире, начиная с 1976 года, когда эти два штата утвердили свою первоочередность при проведении первичных выборов в обеих партиях.

Хотя окончательная разница еще не ясна, результаты, вероятно, усилят призывы некоторых республиканцев к Хейли выйти из гонки, хотя ее штаб пообещал во вторник продолжить борьбу до Супервторника, проходящего в начале марта, когда республиканцы из 15 штатов и одной территории голосуют в один день.

Следующий этап запланирован на 24 февраля в Южной Каролине, где Хейли родилась и была губернатором в течение двух сроков. Несмотря на это, Трамп получил поддержку от большинства республиканских лидеров штата, а опросы общественного мнения показывают, что он победит в Южной Каролине с большим отрывом.

Хейли заняла третье место в Айове, немного уступив губернатору Флориды Рону Десантису, и сосредоточила большую часть своей кампании на Нью-Гэмпшире, где более умеренный электорат, как ожидалось, мог бы помочь ей в соревновании с Трампом.

Нью-Гэмпшир стал первым штатом, где состоялась прямая конкуренция между Трампом и Хейли, после того как губернатор Флориды Рон Десантис, когда-то считавшийся самым серьезным соперником Трампа, вышел из гонки в воскресенье и поддержал Трампа.

Джо Байден не был включен в список кандидатов на демократических праймериз в Нью-Гэмпшире, так как поддержал инициативу руководства партии переместить свои первые праймериз в штат Южная Каролина.