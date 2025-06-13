Дональд Трамп сохранит контроль над войсками 

Постановление коллегии из трех судей 9-го окружного апелляционного суда США оставляет в силе директивы Дональда Трампа, разрешающие развертывание не менее четырех тысяч военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии и нескольких сотен морских пехотинцев, приостановив действие решения суда низшей инстанции, который определил, что развертывание гвардейцев президентом Дональдом Трампом было незаконным.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, демократ, решительно выступил против решения Трампа о направлении войск, утверждая, что присутствие военизированных правоохранительных органов только усилит протесты и что администрация не взяла на себя командование членами Национальной гвардии в соответствии с федеральным законом.

Ранее сообщалось, что митинги распространились за пределы Калифорнии и уже охватили 19 штатов США.