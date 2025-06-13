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    13:45, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Дональд Трамп сохранит контроль над войсками

    Администрация Трампа сохранит контроль над несколькими тысячами военнослужащих Национальной гвардии в Калифорнии и продолжит их размещение в Лос-Анджелесе постановил федеральный апелляционный суд. Об этом передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Дональд Трамп сохранит контроль над войсками 
    Фото: cafc.uscourts.gov

    Постановление коллегии из трех судей 9-го окружного апелляционного суда США оставляет в силе директивы Дональда Трампа, разрешающие развертывание не менее четырех тысяч военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии и нескольких сотен морских пехотинцев, приостановив действие решения суда низшей инстанции, который определил, что развертывание гвардейцев президентом Дональдом Трампом было незаконным.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, демократ, решительно выступил против решения Трампа о направлении войск, утверждая, что присутствие военизированных правоохранительных органов только усилит протесты и что администрация не взяла на себя командование членами Национальной гвардии в соответствии с федеральным законом.

    Ранее сообщалось, что митинги распространились за пределы Калифорнии и уже охватили 19 штатов США.

    Теги:
    Протесты в мире Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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