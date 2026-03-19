РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:54, 19 Март 2026 | GMT +5

    Дональд Трамп написал письмо Касым-Жомарту Токаеву

    На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо Президента США Дональда Трампа, передает агентство Kazinform со ссылкой на советника Президента – пресс-секретаря Президента РК Айбека Смадиярова.

    Дональд Трамп написал письмо Касым-Жомарту Токаеву
    Фото: Акорда

    Американский лидер с признательностью отозвался о встрече с Президентом Казахстана в рамках инаугурационного заседания Совета мира, состоявшегося в феврале в Вашингтоне.

    Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать Главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Америка Международные отношения США Дональд Трамп
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают