Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в следующем году

Такого мнения придерживается главное разведывательное управление Южной Кореи, которое заявило, что существует высокая вероятность того, что Северная Корея и Соединенные Штаты проведут переговоры в 2026 году.

Трамп неоднократно выражал желание возобновить дипломатические переговоры с лидером Северной Кореи, но не смог сделать этого во время своего дипломатического турне по Азии на прошлой неделе.

Саммит может состояться после совместных военных учений США и Южной Кореи, запланированных на март. Северная Корея часто критикует такие учения, называя их репетицией для вторжения.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды за время первого срока американского президента. Последний раз — в 2019 году, но переговоры о денуклеаризации провалились из-за разногласий по поводу санкций США в отношении Северной Кореи.

Ким Чен Ын и другие северокорейские чиновники неоднократно заявляли, что не готовы вести переговоры с США, пока Вашингтон не согласится признать Северную Корею ядерной державой.

Ранее сообщалось, что в ходе визита президента США в Южную Корею, Дональд Трамп намекнул на возможность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.