Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в следующем году
По данным южнокорейского разведывательного агентства, глава США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын скорее всего проведут саммит в следующем году, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Такого мнения придерживается главное разведывательное управление Южной Кореи, которое заявило, что существует высокая вероятность того, что Северная Корея и Соединенные Штаты проведут переговоры в 2026 году.
Трамп неоднократно выражал желание возобновить дипломатические переговоры с лидером Северной Кореи, но не смог сделать этого во время своего дипломатического турне по Азии на прошлой неделе.
Саммит может состояться после совместных военных учений США и Южной Кореи, запланированных на март. Северная Корея часто критикует такие учения, называя их репетицией для вторжения.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды за время первого срока американского президента. Последний раз — в 2019 году, но переговоры о денуклеаризации провалились из-за разногласий по поводу санкций США в отношении Северной Кореи.
Ким Чен Ын и другие северокорейские чиновники неоднократно заявляли, что не готовы вести переговоры с США, пока Вашингтон не согласится признать Северную Корею ядерной державой.
Ранее сообщалось, что в ходе визита президента США в Южную Корею, Дональд Трамп намекнул на возможность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.