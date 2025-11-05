РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:27, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в следующем году

    По данным южнокорейского разведывательного агентства, глава США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын скорее всего проведут саммит в следующем году, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    р
    Фото: news.sky.com

    Такого мнения придерживается главное разведывательное управление Южной Кореи, которое заявило, что существует высокая вероятность того, что Северная Корея и Соединенные Штаты проведут переговоры в 2026 году.

    Трамп неоднократно выражал желание возобновить дипломатические переговоры с лидером Северной Кореи, но не смог сделать этого во время своего дипломатического турне по Азии на прошлой неделе.

    Саммит может состояться после совместных военных учений США и Южной Кореи, запланированных на март. Северная Корея часто критикует такие учения, называя их репетицией для вторжения.

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды за время первого срока американского президента. Последний раз — в 2019 году, но переговоры о денуклеаризации провалились из-за разногласий по поводу санкций США в отношении Северной Кореи.

    Ким Чен Ын и другие северокорейские чиновники неоднократно заявляли, что не готовы вести переговоры с США, пока Вашингтон не согласится признать Северную Корею ядерной державой.

    Ранее сообщалось, что в ходе визита президента США в Южную Корею, Дональд Трамп намекнул на возможность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

    Теги:
    Северная Корея Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают