Дональд Трамп стал первым в истории США попавшим под уголовное преследование экс-президентом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого судом будет официально открыто уголовное дело. За это проголосовало Большое жюри присяжных Манхэттена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC.

«Мы связались с адвокатом господина Трампа, чтобы согласовать его сдачу офису окружного прокурора Манхэттена с тем, чтобы в дальнейшем предстать перед судом», - объявил офис прокурора. Подробное содержание обвинения пока не раскрывается.

Одно из нескольких расследований против Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффордс).

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о связи с ним десятью годами ранее.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке. Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Ранее сообщалось, что окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала бывшего президента США Дональда Трампа дать показания по делу о выплатах экс-порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд. Бывший президент США Дональд Трамп назвал все это «охотой на ведьм», связанной с предстоящими президентскими выборами в 2024 году.