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    13:17, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Домушник совершил более 10 краж в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Управления полиции города Туркестан задержали подозреваемого в серии квартирных краж, жителя областного центра передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением о квартирной краже обратилась одна из местных жительниц. Женщина сообщила, что в ее дом через окно проникли неизвестные и похитили деньги, автомобильные колеса и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 700 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 ч. 3 УК РК «кража».

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские УП г. Туркестан задержали подозреваемого, жителя областного центра.

    Домушник оказался причастен к более чем10 кражам чужого имущества на общую сумму около четырех миллионов тенге. Изъятые в качестве вещественных доказательств похищенные вещи возвращенны законным владельцам.

    В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Следствие выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Криминал Правоохранительные органы
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