Домушник совершил более 10 краж в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Управления полиции города Туркестан задержали подозреваемого в серии квартирных краж, жителя областного центра передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением о квартирной краже обратилась одна из местных жительниц. Женщина сообщила, что в ее дом через окно проникли неизвестные и похитили деньги, автомобильные колеса и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 700 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 ч. 3 УК РК «кража».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские УП г. Туркестан задержали подозреваемого, жителя областного центра.

Домушник оказался причастен к более чем10 кражам чужого имущества на общую сумму около четырех миллионов тенге. Изъятые в качестве вещественных доказательств похищенные вещи возвращенны законным владельцам.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Следствие выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.