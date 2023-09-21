Домушник-профи обокрал 20 домов на юге Казахстана

Орудовавшего в Шымкенте профессионального домушника арестовали полицейские. К стражам порядка обратилась горожанка, лишившаяся драгоценностей стоимостью 2 млн 130 тыс. тенге, передает со ссылкой на Polisi.kz МИА "Казинформ".

Женщина сообщила, что золотые изделия похитили из дома при ее отсутствии. Зарегистрировав заявление в ЕРДР, сотрудники Енбекшинского РУП приступили к расследованию факта. Оперуполномоченные криминальной полиции установили личность вора и задержали его на территории Акмолинской области.

Житель города Жетисай, ранее судимый за аналогичное преступление, оказался причастным к двадцати фактам квартирных краж в Шымкенте и Туркестанской области. Только в Енбекшинском районе мужчина обворовал 8 домов на более чем 10 миллионов тенге.

В жилые помещения мужчина проникал, взламывая двери либо через окна. Излюбленными предметами хищения для него были ювелирные украшения, наличные деньги и ноутбуки. При этом, опытный домушник сбывал краденное только на рынках.

Подозреваемого взяли под стражу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.



