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    21:00, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Домики для бездомных животных появятся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по инициативе зоозащитных организаций будут устанавливаться так называемые «домики» для бездомных кошек и собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что конструкции будут установлены по заявкам жителей города, в связи с чем дальнейшую ответственность за них (соблюдение чистоты, сохранность, наличие корма и другие) будут нести заявители.

    «В настоящее время идет процесс сбора заявок, начаты работы по строительству пилотной конструкции. Первый специальный домик для кошек будет построен в ноябре текущего года за счет средств общественного фонда Animal security. По аналогии с домиками для кошек будут также установлены будки для чипированных собак с бирками, выпущенных из изолятора временного содержания после отлова, стерилизации и вакцинации», - сообщили в пресс-службе акимата.


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