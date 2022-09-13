Домбра является ритмом памяти всей страны - Папа Римский о Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск во время встречи с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса подчеркнул, что гармонию в нашей стране символизирует традиционный музыкальный инструмент - домбра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень рад быть с вами здесь, на этой земле, столь же большой, сколь и древней, на которую я прибыл как паломник мира, в поисках диалога и единства. Наш мир срочно в них нуждается, необходимо восстановить в нем гармонию. Гармония. Ее в этой стране прекрасно символизирует традиционный и типичный музыкальный инструмент, с которым я уже познакомился, – домбра. Она представляет собой культурный символ Казахстана, а также является одним из его самых важных символов - столь важных, что недавно ей посвятили специальный день», - сказал в своей речи Понтифик.

По словам Понтифика, именно домбру он хотел бы выбрать в качестве элемента, вокруг которого строится его речь.

«Готовясь к этой поездке, я узнал, что уже в средние века играли на некоторых видах домбры, рассказывая нараспев под ее аккомпанемент саги и поэмы и связывая таким образом прошлое с настоящим. Символ преемственности в разнообразии, она является ритмом памяти всей страны и указывает, насколько важно, в связи с быстрыми экономическими и социальными изменениями, не забывать о связях с жизнью тех, кто нам предшествовал. В том числе посредством традиций, которые позволяют прошлому стать сокровищем и ценить то, что было унаследовано. На ум мне приходит распространенный здесь чудесный обычай – утром в пятницу печь семь хлебов, чтобы почтить предков», - добавил Папа Римский Франциск.

Также Понтифик отметил, что «на домбре играют, защипывая две струны. Также и Казахстан характеризует способность двигаться вперед, создавая гармонию между «двумя параллельными струнами»: суровые морозы зимой и жаркое лето, традиции и прогресс, которые символизирует встреча старинных городов с новыми современными - как, например, его столица».

«Но, в первую очередь, в этой стране звучат мелодии двух душ – азиатской и европейской - благодаря чему определяется ее непрестанная «миссия - соединять два континента». Струны домбры, как правило, звучат вместе с другими струнными инструментами – типичными в этих местах. Их звук сливается в единое целое, единый хор, образовывая и созидая гармонию, которая упорядочивает общественную жизнь», - сказал Папа Римский Франциск.

Как подчеркнул Папа Римский, народы все вместе образуют невероятную симфонию и делают Казахстан полиэтнической, мультикультурной и многоконфессиональной уникальной лабораторией, указывая на его особое призвание – быть страной встречи.

Как подчеркнул он, домбра может служить для нас стимулом. Она, в первую очередь, народный музыкальный инструмент, благодаря прекрасному звучанию которого сохраняется дух и сила народа.

«То же самое поручено и гражданским властям. Они первыми несут ответственность за содействие общему благу, что особенно осуществляется поддержкой демократии, которая является наиболее подходящей формой общественного устройства, потому что власть осуществляется в служении на благо всего народа, а не только меньшинства. Я знаю, что начинается, особенно это заметно в последние месяцы, процесс демократизации, направленный на укрепление компетенций Парламента и местных властей, а в целом, на большее распределение власти. Этот трудный и, конечно, долгий путь достоин похвалы. Его нужно пройти, не оглядываясь назад. Доверие к власти укрепляется, если обещания делаются без корыстных намерений и эффективно исполняются», - выразил мнение Папа Римский.

«В последний раз обратимся к домбре, - теперь скажут, что этот Папа - музыкант!.. Благодаря ей Казахстан и другие страны этого региона сближаются друг с другом, а также вносится вклад в распространении культуры в мире. Желаю, чтобы таким же образом название этой великой страны постоянно было синонимом гармонии и мира», - добавил Понтифик.

Ранее собравшихся на мероприятии поприветствовал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Во время своего выступления он обратился в Папе Римскому.