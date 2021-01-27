«Домашнее задание» для Правительства - Зарема Шаукенова о поручениях Президента в сфере высшего образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова прокомментировала задачи, поставленные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым перед Правительством по обеспечению высокого качества казахстанского высшего образования, в ходе расширенного заседания Правительства 26 января, передает МИА «Казинформ».

«С момента принятия в 1948 году Всеобщей декларации прав человека получение образования перестает расцениваться как привилегия, «перекочевав» в категорию прав. За прошедшие с этого момента более 70 лет, образование, равно как и отношение к нему, претерпело значительные изменения», - отметила Зарема Шаукенова.

В настоящий момент, по ее словам, можно выделить ряд глобальных трендов, характеризующих развитие высшего образования.

Во-первых, растет востребованность высшего образования. За последние 45 лет количество студентов в мире возросло в 15 раз. По оценкам экспертов, сегодня в мире высшее образование получают более полумиллиарда человек. Во-вторых, расширение доступа к высшему образованию становится одним из важных условий социально-экономической устойчивости.

«Статистика свидетельствует о том, что доля работающего населения, имеющего высшее образование напрямую коррелирует с уровнем производительности труда. Чем выше уровень образования у человека, тем выше производительность его труда. И тем выше его личная конкурентоспособность. В-третьих, национальные правительства несут ответственность за устранение дискриминации в сфере образования путем создания условий равного доступа к образованию, в целом, и высшему образованию, в частности. В-четвертых, для глобального уровня характерна жесткая конкуренция за умы и таланты. Многие развитые государства включают пункт о наращивании доли иностранных студентов в свои национальные планы и стратегии. С одной стороны, качественное высшее образование является одним из инструментов «мягкой силы» государства. С другой стороны, используя механизмы высшего образования, государства «собирают» и вовлекают в свою экономику высококвалифицированных и креативных специалистов, повышая тем самым свою конкурентоспособность. И, наконец, в-пятых, возрастает значимость цифровых технологий в процессе организации образовательного процесса. Пандемия COVID-19 только ускорила этот процесс», - перечислила она.

Все эти тренды в полной мере характерны и для Казахстана, обозначила спикер. Доля казахстанцев, обучающихся в вузах страны, составляет 3% и демонстрирует тенденцию к росту. Так, количество студентов в 2019-2020 учебном году по сравнению с 2018-2019 учебным годом возросло 11,4%. Доля работающего населения с высшим образованием в Казахстане достигла 30%, это почти треть всех работающих казахстанцев.

«В стране проводится целенаправленная политика по увеличению количества иностранных студентов в казахстанских вузах. Если в 2017-2018 учебном году в Казахстане обучалось порядка 14 тысяч иностранных студентов, то к 2019-2020 учебном году этот показатель увеличился почти в 2,5 раза и составил 34 тысячи 452 человека. Были некоторые опасения, что в связи с пандемией численность иностранных студентов сократится, однако, предоставленные возможности для дистанционного обучения обеспечили незначительный, но рост количества студентов из других стран. Сегодня в Казахстане обучается 35 тысяч 146 иностранных граждан», - привела данные Зарема Шаукенова.

Выполняя свои социальные обязательства по обеспечению равного доступа к высшему образованию, продолжила она, государство фокусирует свое внимание на нескольких направлениях.

«Во-первых, предоставление грантовой поддержки для одаренных молодых людей. Сегодня треть казахстанских студентов обучаются за счет государства. В текущем учебном году было выделено 53 864 образовательных гранта. За последние 5 лет количество казахстанцев, получающих высшее образование за счет государства, выросло более чем в полтора раза. Во-вторых, стимулирование развития инфраструктуры вузов, в первую очередь за счет строительства общежитий для иногородних и иностранных студентов. В-третьих, контроль над качеством предоставляемых вузами образовательных услуг», - пояснила она.

В то же время существует ряд проблем, решение которых нельзя откладывать, считает спикер.

«Этим проблемам было уделено отдельное внимание в ходе расширенного заседания Правительства с участием Главы государства 26 января 2021 года. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что «выделяемые ежегодно 50 тысяч грантов не всегда обеспечены спросом на соответствующие специальности», это приводит к тому, что «бюджетные деньги расходуются вхолостую». Вопрос о выборе специальностей, вкладываться в обучение которым заинтересованно государство, становится все более сложным. С одной стороны, традиционные подходы родителей, которые в большинстве случаев оплачивают обучение своих детей. С другой стороны, стремительно изменяющаяся структура рынка труда и рост спроса на новые, кажущиеся иногда непонятными специальности. В результате мы столкнулись с проблемой несоответствия предлагаемых вузами специалистов реальным потребностям национальной экономики. Дефицит специалистов наблюдается и в традиционных профессиях. Ярким примером стала нехватка медицинских работников по ряду специальностей, востребованных в период пандемии», - аргументировала Зарема Шаукенова.

Еще одной задачей, поставленной Президентом перед Правительством, стало принятие решительных мер по обеспечению высокого качества казахстанского высшего образования.

«Ранее было принято решение о закрытии вузов, предоставляющих некачественные образовательные услуги. Однако процесс идет медленно. «Отдельные вузы «затягивают» процесс закрытия до полутора лет, предпринимая различные процессуальные действия», а против решительных шагов в данном направлении Министерства образования и науки и вовсе идет целая информационная кампания», отметил Глава государства. По данным национальной статистики, за последние три года количество вузов в стране не только не сократилось, но и возросло с 122 до 125. Правительству было поручено «принять соответствующие меры, при этом дополнительно усилить ответственность вузов за нарушения академической честности и коррупционные правонарушения вплоть до лишения лицензий».

В то же время Президент призвал всесторонне укреплять качественные вузы. «Для обеспечения устойчивого развития, инклюзивности и равенства в образовании следует коренным образом модернизировать 15 базовых региональных вузов. Они должны выступить в качестве региональных центров притяжения талантов».

Все эти важные вопросы Правительство должно решить до начала нового учебного года. К 1 июля Правительство разработает и предложит детальную дорожную карту с подходами, этапами и объемами финансирования», - отметила директор КИСИ.





Напомним, 26 января 2021 года состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.



