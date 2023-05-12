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Дома ста нуждающихся семей бесплатно подключат к газу в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Мая 2023, 21:46
Дома ста нуждающихся семей бесплатно подключат к газу в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане бесплатно подключат к газу дома ста нуждающихся семей. Среди них пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Акиматом Астаны совместно с Halyk подписан меморандум о бесплатной газификации 100 частных домов в районах Алматы и Сарыарка.

Проект по газификации общим бюджетом 230 млн тенге реализуется в рамках масштабной кампании «100 добрых дел», приуроченной к 100-летию Halyk. Всего в 2023 году планируется за счет средства банка полностью профинансировать подключение к газу порядка 230 жилых домов малообеспеченных семей – 100 домов в столице и 130 домов малообеспеченных семей, проживающих в Наурызбайском, Алатауском и Медеуском районах города Алматы.

«В Астане полностью обеспечены доступом к газу районы Алматы и Сарыарка. Это порядка 12 тысяч абонентов. Из них подключились к газу более 8 тысяч абонентов. Для снижения затрат на подключение домов к газу проводим большую системную работу: предусмотрена компенсация на затраты по газификации для социально уязвимых слоев населения на сумму почти 450 тысяч тенге, также бесплатно выдаются приборы учета стоимостью порядка 150 тысяч тенге. Ранее с банком запустили программу беспроцентного кредитования. Теперь также приступим к реализации проекта по бесплатной газификации 100 домов в столице. По оставшимся районам ведётся работа по строительству подводящих сетей газопровода, внутриквартальные сети - в следующем году. Процесс газификации находится на контроле у Главы государства», – сказал аким Астаны Женис Касымбек.

На данный момент акиматом предоставлены списки нуждающихся, входящих в категории социально уязвимых слоев населения. В них были включены жители, чье материальное положение не позволяет оплатить газификацию самостоятельно.

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«Мы постоянно работаем над повышением качества жизни казахстанцев – как через совершенствование банковских услуг и сервисов, так и реализуя социальные проекты по всей республике. В 2021 году банк уже профинансировал газификацию под ключ 100 частных домов в Алматы на общую сумму 92 млн тенге, а также запустил собственную программу льготного кредитования на проведение газа в жилые дома. Продолжая и расширяя проект по газификации, мы стремимся содействовать решению сразу двух задач – помочь наиболее уязвимой категории наших соотечественников и внести посильный вклад в улучшение экологической обстановки в стране», - сообщила председатель правления банка Умут Шаяхметова.


Банки   Астана   Благотворительность   Акимат   Газификация  
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