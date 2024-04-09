Дома почти 200 учителей затопило в ЗКО

С начала паводков в Западно-Казахстанской области были затоплены дома 192 учителей в четырех районах и городе Уральск, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как заявила начальник управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева, из них 39 учителей работает в Сырымском районе, 30 — в Каратобе, 56 — в Бурли, 35 — в Тереке, 28 — в городе Уральск и четверо в областных учреждениях.

По словам Айгуль Мынбаевой, учителя регионов, где введено чрезвычайное положение, будут проходить аттестацию в отдельные сроки, установленные Министерством образования РК.

— Аттестация 77 учителей, оставшихся без домов из-за паводков, будет перенесена на следующий год. Департамент образования не оставит без помощи наших коллег и студентов, попавших в беду, — сказала А.Мынбаева.

По ее словам, некоторые школы Бурлинского, Сырымского, Каратобинского, Теректинского районов были эвакуированы из-за весеннего паводка, а первая неделя четвертого семестра проходила в дистанционном режиме для 4132 учащихся.

На данный момент в специализированной школе-гимназии-интернате имени Абая для одаренных детей в селе Подстепный Теректинского района для 207 учащихся обучение ведется дистанционно. Остальные школы были переведены в традиционный формат. 163 студента учатся дистанционно из-за расположения эвакуационного центра в колледже «Теректи». С сегодняшнего дня Высший педагогический колледж имени Х.Досмухамедова и Уральский технологический колледж «Сервис» (2068 студентов) переведены в формат онлайн-обучения, поскольку ведутся подготовки к созданию здесь эвакуационного пункта.

— В первые дни наводнения 18 эвакуационных центров принимали жителей и оказывали услуги в учебных заведениях. Сегодня в 4 объектах расселены все эвакуированные. Здесь организовано четырехразовое горячее питание, люди полностью обеспечены спальными местами, — заявила спикер.

Было отмечено, что школьные психологи проводят работу по психологическому сопровождению в эвакуационных центрах, а педагоги организаций дополнительного образования организуют детские клубы.

При этом сотрудники сферы образования участвуют ремонте берегов рек, организации бесплатного транспорта, доставке горячего чая и продуктов питания работникам, борющимся с паводками, доставке гуманитарной помощи.

Как отметил глава ведомства, коллективы общеобразовательных учреждений города Аксай Бурлинского района в совокупности обеспечили 31 ребенка сел Аксу и Аралтал, а также 103 ребенка Сырымского района, 104 учащихся Каратобе, 9 детей дошкольных классов необходимыми образовательными принадлежностями и одеждой.

Финансовая поддержка на сумму более 7 миллионов тенге была оказана со стороны Администрации Президента, волонтерского фонда, партии АМАНАТ, частных предпринимателей и коллективов, а также самих сельчан.

— Во время паводков был полностью затоплен подвал общеобразовательной школы в селе Подстепный Теректинского района. В настоящее время вся школа очищена и приведена в нормальное состояние Неисправности выявляются, в дальнейшем будут проводиться текущие ремонтные работы, — заключила А.Мынбаева.

Ранее сообщалось, что проводится эвакуация жителей дач из пригорода Уральска.