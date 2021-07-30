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    Дома для нуждающихся строят в Кентау жители села

    30 Июля 2021, 22:40

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители села Карнак города Кентау приступили к строительству жилья для многодетных матерей-одиночек, нуждающихся в собственных домах. Сегодня возводятся жилые объекты для двух семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Добрые дела творятся благодаря активным граждан села. А главный среди активистов - Бекзат Хабибов.

    «Сельские активисты оказывают разную помощь нуждающимся семьям. Я лично поддерживаю такое доброе дело. Мы обеспечили дом необходимой бытовой техникой. Выдачу продуктов питания мы организуем регулярно. Мы решили, что будем строить дома для бездомных, и многие это поддержат», - сказал Б. Хабибов.

    По словам активистов села, количество желающих оказать помощь растет. До этого момента жители обеспечивали нуждающихся семей бытовыми техническими изделиями, оказывали им различную поддержку и помощь. В ближайшее время сельские активисты намерены построить дома для бездомных.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Акимат Жилье
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