Дома для нуждающихся строят в Кентау жители села

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители села Карнак города Кентау приступили к строительству жилья для многодетных матерей-одиночек, нуждающихся в собственных домах. Сегодня возводятся жилые объекты для двух семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Добрые дела творятся благодаря активным граждан села. А главный среди активистов - Бекзат Хабибов.

«Сельские активисты оказывают разную помощь нуждающимся семьям. Я лично поддерживаю такое доброе дело. Мы обеспечили дом необходимой бытовой техникой. Выдачу продуктов питания мы организуем регулярно. Мы решили, что будем строить дома для бездомных, и многие это поддержат», - сказал Б. Хабибов.

По словам активистов села, количество желающих оказать помощь растет. До этого момента жители обеспечивали нуждающихся семей бытовыми техническими изделиями, оказывали им различную поддержку и помощь. В ближайшее время сельские активисты намерены построить дома для бездомных.