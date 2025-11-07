Дом, в котором тепло и уютно — энергоэффективность зданий и развитие территорий обсудили в Астане

КЖК совместно с партнерами из Ассоциации устойчивого развития территорий Q88, Немецкого энергетического агентства DENA и Германского общества международного сотрудничества (GIZ) выступили инициаторами создания профессиональной площадки для обсуждения вопросов устойчивого развития городов, энергоэффективного строительства и цифровизации процессов управления территориальным развитием.

Фото: АО «Казахстанская жилищная компания»

На форуме, который прошел в Астане под названием «Комплексное развитие территорий и энергоэффективности в жилищном секторе», представили предложения казахстанских экспертов и уникальный опыт Германии по формированию энергоэффективного жилого фонда.

Как отметил председатель правления АО «Казахстанская жилищная компания» Алтай Куздибаев, сегодня в Казахстане показатели энергоэффективности зданий сильно не дотягивают до того уровня, которого добились в развитых странах Европы.

— Например, в Германии старые дома, прошедшие реновацию, — а это такие же панельные жилые дома, как и те, что у нас строили во времена СССР, — потребляют порядка 60 кВт-часов на квадратный метр. Тогда как у нас, к сожалению, аналогичные дома потребляют на «квадрат» 300-350 кВт-часов. Разница более чем в шесть раз. Поэтому мы хотим обсудить подходы, как вести работу по реновации старого жилого фонда. А у нас сегодня порядка 47% жилых зданий нуждаются в реновации, — сказал Алтай Куздибаев.

Фото: АО «Казахстанская жилищная компания»

В приветственном слове на форуме он также подчеркнул важность комплексного подхода к развитию территорий и внедрению современных аналитических инструментов в управлении городской средой.

— Совместно с профильным министерством в 2023 году КЖК адаптировала международный опыт и разработала Стандарты комплексного развития территорий (КРТ) — документ, который впервые связывает пространственное планирование с социально-экономическими аспектами развития. В этом году мы запустили новый инструмент поддержки — финансирование комплексной застройки. Инструмент направлен не на точечную застройку, а на системное развитие территорий. Главная задача сегодня — сделать так, чтобы каждый проект был реализован в соответствии с принципами создания комфортной среды, — рассказал председатель правления АО «КЖК».

В ходе обсуждений выступили представители Госградкадастра, Союза проектных компаний Казахстана, Немецкого энергетического агентства DENA, Германского общества международного сотрудничества (GIZ), Ассоциации «Шанырак», а также АО «КЖК» и других организаций.

Фото: АО «Казахстанская жилищная компания»

Немецкий опыт по снижению углеводородного следа от жилых зданий представил директор департамента международного сотрудничества энергетического агентства DENA (Германия) Тило Кунц.

— В Германии довольно четкие представления о том, как должен выглядеть энергоэффективный дом. Мы стремимся сократить энергопотребление дома, насколько это возможно. Это и теплоизоляция, и качественные окна и двери с трехкамерным остеклением, и другие компоненты. Следующий шаг — применение возобновляемых источников энергии. В здании по возможности устанавливают различные виды тепловых насосов, солнечные батареи. Когда энергия поступает из возобновляемых источников, это значительно снижает углеродный след, — уточнил он.

Германские эксперты провели исследование и изучили возможности сокращения углеводных выбросов от жилья в Казахстане. Тило Кунц отметил, что в нашей стране очень большой потенциал повышения энергоэффективности, ее можно добиться применением современных теплоизоляционных материалов.

— Настоящей «конфеткой» энергоэффективности можно назвать «пассивный дом». Это стандарт дома, который имеет очень низкую потребность в энергии. В зависимости от климата и погодных условий, мы создаем своеобразное «пальто» для дома. В холодных регионах оно довольно толстое, а в более мягком климате — потоньше. Закрывая дом, мы стремимся сократить потребность в тепле и охлаждении до такой степени, чтобы дом охлаждался и обогревался через вентиляционную систему, — рассказал Тило Кунц.

В дискуссиях на форуме также приняли участие представители Министерства промышленности и строительства РК, квазигосударственных компаний, исследовательских институтов, проектных агентств и строительных компаний.

Особое внимание было уделено вопросам декарбонизации зданий, энергоэффективных технологий, муниципального теплоснабжения, устойчивого строительства и оценки углеродного следа жилищных проектов.